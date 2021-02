Alfred de Zayas recomienda a Biden y la UE alejarse de Guaidó

El abogado especialista en derecho internacional y experto en derechos humanos de Naciones Unidas, Alfred de Zayas, fue la primera persona en resaltar la responsabilidad de las “sanciones” impuestas por Estados Unidos y sus gobiernos aliados en el agravamiento de la crisis económica que vive el pueblo venezolano.

El letrado valoró el informe realizado por la relatora de Naciones Unidas sobre la situación del país y destacó la profesionalidad con la que fue levantada la información y plasmada en sus resultados.

“Yo mantengo estrecho contacto con Douhan, que tuvo la gentileza de consultarme repetidamente durante el periodo preparativo de la misión. Me alegro que haya podido entrevistarse con tantas personas, visitar los hospitales, etc. Douhan ha puesto el dedo en la llaga y condenado la barbaridad del robo de las riquezas de Venezuela y del congelamiento de billones de dólares pertenecientes al gobierno de Venezuela por bancos en los EEUU, el Reino Unido, Portugal, etc.”, dijo de Zayas.

Recordó que desde hace un año la Cortes Penal Internacional maneja la denuncia de Venezuela sobre las muertes de personas a causa de la aplicación de estas “sanciones”, a las cuales califica de crimen de lesa humanidad. “Sin duda, las sanciones constituyen un crimen de lesa humanidad como definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.”

El especialista espera que tras el informe de Douhan se apliquen correctivos que puedan sacar a Venezuela de la crisis en la que se encuentra producto de estas medidas contrarias al derecho internacional. “La crisis económica es resultado de la guerra económica, de las sanciones y del bloqueo financiero. Con el cambio de gobierno en Washington, es posible que la nueva administración de Biden levante algunas de las sanciones, especialmente ahora durante la pandemia.”

En tal sentido, de Zayas espera que tanto Washington como la Unión Europea y otros países, levanten las sanciones a Venezuela. “Algún día tendrán que pagar reparación al pueblo venezolano por el enorme daño material y moral que han causado”, dijo.

Presiones a la relatora

El abogado no duda que la relatora Douhan esté recibiendo presiones por su postura ante la situación venezolana, pues, asegura que él mismo las sufrió. “Miembros de organizaciones no gubernamentales me criticaron abiertamente en la Comision Inter-Americana de Derechos Humanos, y despreciaron las recomendaciones de mi informe. No le he preguntado todavía a Douhan que tipo de presiones ha sufrido. Le estoy dando tiempo a que descanse después del maratón venezolano.”

Dijo que bajo la gestión del Alto Comisionado Zeid Raad el Hussein, no había ninguna simpatía por revisar desde esa instancia el caso venezolano, y que incluso a él mismo le pusieron trabas para su investigación inicial. “No hubo entusiasmo alguno por mi visita y hasta trataron de convencerme de no ir. ¡Una situación surrealista!”, reflexionó.

Finalmente, de Zayas recomienda que tanto Estados Unidos como la Unión Europea se alejen de seguir respaldando a Juan Guaidó, ya que no goza de ninguna credibilidad en el pueblo venezolano. “Es necesario que Biden y que la Union Europea se separen del señor Juan Guaidó… Hace falta la mediación del Papa Francisco, del Secretario General Antonio Gutérres, de la alta Comisionada Michelle Bachelet. Nadie quiere hacerle un favor al Señor Maduro. Pero en nombre de la solidaridad internacional, tenemos todos una obligacion hacia el pueblo Venezolano y hay que mirar hacia el futuro: primero que se levanten las sanciones, segundo que se de ayuda humanitaria a los Venezolanos que se les permita importar insumos, medicinas, alimentos.”