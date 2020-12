Amlo: sentamos las bases para la transformación de México

En la presentación este martes del segundo informe como presidente de México, Andrés Manual López Obrador, afirmó que se han sentado las bases para la transformación del país.

“A dos años de ocupar la Presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito: sentar las bases para la transformación de México”, subrayó López Obrador desde Palacio Nacional, citan medios internacionales.

Explicó el presidente que, eso significa que ya hay legalidad y se respeta la Constitución, entre otras cosas. “¿En qué consiste sentar las bases para transformar a México? Consiste en que ahora se respeta la Constitución; hay legalidad y democracia; se garantizan las libertades y el derecho a disentir”, dijo.

Señaló que hay transparencia plena y derecho a la información, “no se censura a nadie; no se violan los derechos humanos; no se reprime al pueblo; no se organizan fraudes electorales desde el poder federal”, destacó.

López Obrador aseguró que el 71% de los ciudadanos mexicanos le apoyan, según una encuesta realizada por su equipo, quiere que se mantenga al frente del Gobierno.

“La mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno. En la última encuesta porque yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos desean que sigamos gobernando y con eso tenemos”, señaló.

Desde Palacio Nacional y no en el Zócalo de la Ciudad de México

A causa de la pandemia la presentación del informe se realzó desde el Palacio Nacional, según informó Amlo, de los 100 compromisos que hizo hace dos años durante toma de posesión como presidente de la República, ha cumplido 97. De este modo quedan solo tres pendientes.

“Están pendientes tres pendientes que es: descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de energías renovables a través de las hidroeléctricas y conocer la verdad en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, resaltó.

El trabajo de la Guardia Nacional

Amlo informó que el próximo año la Guardia Nacional tendrá presencia en 266 coordinaciones territoriales con 150 mil policías, oficiales y mandos. “Ya es una corporación profesional, disciplinada, con 98.000 elementos que permanecen desplegados en 176 coordinaciones regionales del país”, comentó el presidente.

Además, ya se han terminado 87 cuarteles, están en proceso de construcción 85 más y en 2021, el año próximo, habremos terminado de construir todas las instalaciones de la Guardia Nacional en el país”, remarcó.

El fuero presidencial

Sobre el fuero presidencial, agregó que el Senado de México aprobó el 26 de noviembre el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 constitucionales. La Cámara de Diputados había dado su aprobación a finales de octubre.

La iniciativa contempla que el presidente podrá ser imputado y juzgado por delitos de corrupción, electorales, traición a la patria y delitos por los que podría ser enjuiciado todo ciudadano.

Ahorro de la nación

“De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en dos años un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos”, comentó López Obrador en el informe sobre sus dos años de Gobierno.

El presidente informó que se ha reducido al mínimo el robo del comustible, así llamado huachicoleo, y que ha bajado “drásticamente” la defraudación fiscal.

“La austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo”, cita sputniknews.

La promesa de no endeudar al país

La austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo”, dijo el presidente.

Lo más importante, mencionó, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados, enfatizó Amlo.

Salarios en términos reales

“Como no sucedió en los últimos 36 años del periodo neoliberal o en años anteriores”, subrayó el presidente. “Se están sembrando árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, se entregan fertilizantes a todos los productores de Guerrero, más de un 1.500.000 jóvenes han trabajado como aprendices con una percepción de un salario mínimo”, agregó.

En 2022 Internet cubrirá todo el territorio nacional e importación de gasolina para 2023

“46.783 comunidades ya cuentan con conexión a Internet, el año próximo serán 122.000 y en 2022 la red cubrirá todo el territorio nacional”, aseguró.

Asimismo puntualizó que se avanza en el rescate de Pemex y la CFE, las empresas públicas a las que la corrupción y la investida privatizadora pusieron al borde de desaparición, informó.

“En 2023 dejaremos de importar gasolinas porque lograremos la autosuficiencia con el entrada en la operación de la nueva refinería Dos Bocas”, comentó el presidente y agregó que este objetivo también se logrará con la modernización de las refenerías que ya están operando.

Pandemia y crisis económica

El presidente precisó que la pandemia causada por el covid-19 ha sido más complicada de enfrentar que la crisis económica existente en México.

“Enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra los contagios. Nos ha resultado muy útil desechar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba”, dijo.

“Gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no tuvimos que recurrir a nuevos préstamos”, argumentó, al tiempo que dijo que la economía mexicana empieza a crecer, “la economía bajó al hoyo en el abril y ya ha comenzado a crecer. Es decir, la crisis tiene el comportamiento de V, tal como lo pronosticó el Gobierno actual.

La autoridad no se asocia con la delincuencia

“En mi Gobierno, la autoridad no se asocia con la delincuencia, no hay impunidad para nadie, y aunque todavía falta mucho para pacificar al país, sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia a la alza en la mayoría de los delitos que se cometían”, comentó.

El presidente subrayó que los delitos del fuero federal han presentado una disminución en lo que va de este año en comparación con el último año de la administración pasada, excepto el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión. Según datos presentados por López Obrador, en 2019 hubo menos homicidios que en 2018.

“Hoy, cuando cumplimos dos años de gobierno, puedo sostener, con hechos y en honor a la verdad, que hemos avanzando en nuestro objetivo de transformar a México. Desde antes de asumir el mandato popular de presidente de la República, fuimos elaborando un plan de desarrollo que surgió de muchos años de brega”, concluyó López Obrador.