AN rechaza hechos violentos registrados en EE.UU.

Durante la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), este jueves fue aprobado un acuerdo en rechazo a los hechos violentos perpetrados este miércoles en el Capitolio, Estados Unidos (EE.UU.).

En el debate el Diputado por el Gran Polo Patriótico Julio Chávez, destacó que su bancada apoya el comunicado que emitió la cancillería sobre los hechos que hasta ahora deja 4 fallecidos y decenas de heridos. “Eso nos lleva a recordar todos los golpes de Estado que EE.UU. ha promovido en el mundo y eso lo pudimos ver ayer los venezolanos con mucha preocupación, tiene que ver con que ese legado de los padres fundadores de la democracia norteamericana que nunca planteo una democracia en términos de igualdad”, dijo.

En este marco leyó el acuerdo que establece cuatro puntos:

1- Exhortar al pueblo de los EE.UU. a evitar la expiral de violencia que hoy acontece en esa nación, así como hacer el llamado a la cordura y al encuentro de caminos de diálogo institucional y político para la solución de la crisis política.

2- Ofrecer el esfuerzo desde la AN para construir los caminos democráticos que contribuyan a resolver la crisis política e institucional.

3- Hacer entrega del presente acuerdo al Ejecutivo venezolano.

4- Publicar el acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte la diputada Ilena Medina, a cargo de la vicepresidencia de la comisión de Política Exterior, solicitó protección a las embajadas latinoamericanas ante la escalada de violencia en esa nación. “Podíamos motivar un acuerdo para que los latinoamericanos sean protegidos en sus respectivas embajadas”. Alertó que lo que pueda acontecer en las próximas horas en ese país es sumamente grave. “Hay tejido social fragmentado y mucho odio en la calle”.

Asimismo, el diputado de la bancada opositoria, Javier Betucci, aseguró que una vez más quedó claro que la violencia solo llama a la violencia, “rechazamos los hechos y estamos convencidos que la violencia genera mas violencia pero no podemos caer en el campo de desearles mas violencia al pueblo de EEUU. Vimos el resultado de tener un líder radical en un país, que no reconoce la derrota y por lo tanto desde la AN proponemos que se conforme una comisión especial que permita abordar las sanciones que nos están haciendo daño a todos de manera que podamos llegar a un acuerdo con el nuevo presidente de EE.UU.”, explicó.