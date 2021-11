Aprobadas tres anticovid para niños

Desde el pasado 8 de noviembre comenzó en el país la vacunación a niños mayores de 2 años de edad con las vacunas Sinopharm, Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, como parte de la nueva etapa de inmunización que tiene como objetivo llegar a 90% de población vacunada para diciembre, tal como lo ha indicado el Gobierno nacional.

Estos fármacos anticovid han sido evaluados por los expertos del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (Inhrr), cumpliendo con los protocolos sanitarios que se aplican en el país. En ese sentido, Alexandra Hernández, directora general de Regulación Sanitaria del ente, explicó que en Venezuela se aprobaron para niños y adolescentes tres vacunas: la Sinopharm para un grupo etario de 12 años en adelante, recientemente la Abdala para niños mayores de 2 años y Soberana II y Soberana Plus para niños mayores de 3 años.

Resaltó que todas las vacunas que se colocan en el país han sido evaluadas por el instituto mediante el dossier que emite cada laboratorio que envía lotes de vacunas a la nación. Recalcó que es obligatorio enviar en cada lote de vacunas los estudios clínicos de fases I, II y III de cada medicamento terapéutico, ya que el Inhrr evalúa los resultados para confirmar que cada vacuna representa calidad, seguridad y eficacia en su aplicación, y esto se ha efectuado con todas.

En el caso de la aprobación de la Organización Mundial de la Salud sobre las vacunas aplicadas, la especialista en regulación sanitaria indicó que Sinopharm ya cuenta con aprobación, mientras que con Abdala, diseñada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, Cuba y Soberana 02 y Soberana Plus desarrolladas por el Instituto Finlay de Vacunas de Cuba, la OMS está en fase de evaluación.

Indicó que cualquier candidata que supere la fase III, en las que se comprueba la eficacia y la seguridad de la vacuna en miles de personas, ya es segura, como lo indica la Organización Panamericana de la Salud, que asevera que tanto Soberana 02 como Soberana Plus, en un esquema de 0-28-56 días, tienen una eficacia de 91,2%, lo que supera los requisitos de la OMS.

Hernández explicó que estas dos últimas vacunas se combinan en tres dosis -dos de Soberana 02 y una de Soberana Plus- en niños y adolescentes siguiendo el esquema de días pues se ha demostrado la capacidad de prevenir la enfermedad sintomática del covid entre los inmunizados.

Por otro lado, notificó que “con Abdala hemos liberado hasta la fecha seis lotes. Solo se están colocando Abdala y Sinopharm, las Soberana 02 y Plus aún no, se está esperando el lote”.I

Importancia. Al igual que las demás vacunas la importancia es inmunizar y proteger a los niños del covid-19 con la vacuna. Informes médicos han revelado recientemente los posibles cuadros severos a graves que pueden desarrollar los chamos después de padecer el virus como por ejemplo, el síndrome inflamatorio multisistémico. De allí la importancia de vacunar, acotó Ana Latón, directora del Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos del instituto.

Sobre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C, por sus siglas en inglés) la revista digital Mayo Clinic refiere que se trata de una enfermedad generada por el coronavirus en niños desencadenando en ellos inflamación grave en órganos y tejidos como el corazón, pulmones, vasos sanguíneos, riñones, aparato digestivo, cerebro, la piel u ojos.

En Venezuela, la vida escolar retornó a la modalidad presencial, por lo que inmunizar a los niños y adolescentes es vital, insistió Latón, quien acotó que los síntomas que un niño experimentará después de colocar la vacuna son los mismos que pueden ocurrir cuando se les coloca otra. “La tecnología de estas vacunas son las mismas de otras vacunas que ya los niños han recibido. El riesgo es como con cualquier vacuna que se le coloque, pero si no la colocan no los estamos protegiendo”, dijo.

Entre los síntomas más comunes y reportados en el país, después de la vacunación en niños, son dolor por inyección, fiebre y dolor de cabeza. “Es importante recordar que los niños que presenten una infección, gripes o mucosidad no se vacunen hasta después de recuperarse”, advirtió la experta, pues agregó que en esa condición el sistema inmune está en modo protección y colocar una vacuna produciría un efecto adverso.

Respuesta inmunológica

Los niños tienen mayor respuesta inmunológica ante una vacuna que los adolescentes y adultos, pues el sistema inmune está en pleno desarrollo “tomando información para crear anticuerpos protectores de manera más fácil y rápida, una información comprobada en los dossier que entrega cada laboratorio”, indicó Ana Latón, directora del Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel.

La especialista agregó que ellos crean mayores anticuerpos, tal y como lo arrojan los resultados de los estudios de la vacuna que indica que el grupo de 2 años la eficacia es de 98 a 100% y en el grupo de 12 a 18 es de 96% y en adultos baja a 94 y 93%.