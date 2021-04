Arreaza: sistema capitalista impide objetivos de la humanidad

A propósito del Día Internacional de la Madre Tierra y en el marco del Reencuentro de la Pachamama, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, aseveró de manera categórica que “con el sistema capitalista no hay manera de cumplir los objetivos de la humanidad, hay que darlo por agotado y emprender otro sistema”.

Destacó que actualmente “a todos los que defienden los derechos de la Madre Tierra nos corresponde una tarea difícil pero debemos hacerlo. Hay que darle una señal al mundo distinta a la que están dando en Washington”, enfatizando que es necesario emprender otro sistema, “donde las relaciones humanas, de producción y la interacción con la Madre Tierra sean profundamente distintas”.

Agregó que “hay que preguntarse si aquellos que representan el sistema que creó la muerte serán capaces de tomar alguna medida real, verificable y viable para revertir su propio sistema y naturaleza; habría que preguntarse si ese capitalismo que invita al Fondo Monetario Internacional; a las empresas que ofrecen sus paquetes tecnológicos e instituciones que han generado muerte y desolación, pudieran comprometerse. Pareciera poco probable, aunque hay que dejar siempre el margen de la duda”.

“Cuando venía para acá, escuché un minuto de la intervención del Presidente de Estados Unidos y él decía que cuando escucha hablar del cambio climático, piensa en empleos. El Señor Joe Biden, en el cambio climático y en la destrucción ve oportunidad para el empleo, para el trabajo. Dice que vamos a crear empresas para sanear ríos, pero lo ideal sería que no existieran esas consecuencias y que el sistema que él representa no destruyera los ríos para no tener que limpiarlos. Lo ideal es que no hubiese acciones destructivas para que no hubiese agujeros en la capa de ozono, para que pudiéramos comer alimentos sanos, sin transgénicos”- arguyó el canciller Arreaza.

Catalogó al sistema capitalista como “la diálectica del terror”, expresando que “el liderazgo tiene que estar aquí en los pueblos del sur global, el liderazgo tiene que estar en los movimientos sociales y en los pueblos hechos gobiernos como los pueblos de Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y tantos otros. Por eso, felicitamos que se haya legislado contra el ecocidio, como también anunciaba el Presidente Luis Arce para la protección de la fauna, al establecer un decreto para la eliminación de los transgénicos, que fue permitido por la dictadura del gobierno de facto que estuvo aquí y eso también se ha aprobado”.

Arreaza reiteró que resulta “muy inestable que washington lleve el liderazgo de los temas climáticos, ya que como acostumbran discuten un acuerdo y luego no lo suscriben como el Protocolo de Kyoto, luego discuten otro, lo suscriben… se retiran, luego vuelven”.

” No nos consideremos nunca como especie humana, separados de la madre naturaleza. Si hay un ecocidio en consecuencia hay un genocidio y viceversa. Sólo que el capitalismo ha querido distanciarnos de la Madre tierra, por eso este reencuentro que están proponiendo. El sistema capitalista salvaje fracasó, tal como lo reafirmó su santidad el Papa Francisco. No podemos esperar que se tomen unas medidas y pensar que van a dejar de consumir determinados productos”-puntualizó el canciller Arreaza.

A manera de reflexión, detalló que “no se puede seguir maquillando el capitalismo y como siempre lo van intentar con medidas inconsistentes, que lo que hacen es que el capitalismo se vea bonito, pero sigue y seguirá siendo un asesino de la naturaleza y un asesino de cuello blanco”, donde existen “Gobiernos que no son gobiernos del pueblo (…) Son las corporaciones las que legislan, las que nombran Ministros, las que imponen la tecnología. ¡Tiene que haber una verdadera democracia, donde manden los pueblos, donde mande la mayoría!”.

Seguidamente, el ministro Arreaza añadió que con el capitalismo “se ha cosificado la naturaleza”, convirtiéndola en una mercancía. Por lo tanto, se debe tomar conciencia que “la solución no son paliativos y ese no es el objetivo común de los pueblos de sur global” .

Cabe destacar que en este evento participan diversas personalidades, incluyendo Jefes de estado, cancilleres, intelectuales, expertos y políticos de alto nivel de distintas organizaciones y continentes, en función de dialogar sobre la importancia de los derechos de la naturaleza, exponer el crimen del ecocidio para que sea reconocido en la Corte Penal Internacional (CPI) y debatir la convocatoria a una Asamblea de la Tierra en la ONU.