Asamblea Nacional rinde homenaje póstumo a los diputados Martínez y Ríos

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, fue aprobado por unanimidad un acuerdo de duelo por la partida física del diputado por el estado Zulia, Jean Carlos Martínez y el diputado Fernando José Ríos Córdova, líder de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes fallecieron durante las últimas horas.

Los diputados Fidel Madroñero y Nicolás Maduro Guerra leyeron los acuerdos de duelos considerados en la plenaria para rendir homenaje póstumo a los parlamentarios fallecidos.

“La muerte de un camarada genuino es la muerte de un imprescindible. Los hombres de principios son joyas, son diamantes y son pocos”, dijo el diputado Madroñero, tras comentar algunas de sus experiencias con el diputado Martínez durante la campaña electoral en el lado oeste de Maracaibo.

Recalcó que una combinación dolorosa del destino, de un terrible accidente y de una enfermedad que azota al mundo, cegó la vida de dos patriotas que apenas empezaban a dar muestra de lo que ofrecían a los más necesitados. “Nos fueron arrebatados, dijo refiriéndose también al fallecido parlamentario Fernando Ríos.

En su discurso, dirigió unas palabras a los familiares de ambos jóvenes, a quienes calificó como verdaderos héroes. “Ustedes dos patriotas, como hombres se alzaron en defensa de su país en la pasada batalla del 6 de diciembre para liberar estos espacios que se convirtieron en un verdadero aquelarre para planificar el mal, y ellos entraron victoriosos a este Palacio a seguir profundizando la Revolución Bolivariana”, dijo .

El diputado Nicolás Maduro Guerra fue el encargado de presentar la propuesta de acuerdo de duelo por el fallecimiento del diputado fernando Ríos, líder de la Juventud Psuvista. “La muerte es un hecho que nos llega tarde o temprano, pero tan prematuramente y con tanto futuro por delante no estamos preparados para eso”, reflexionó.

El diputado Alí Alejandro Primera rindió sentido homenaje a los diputados del Bloque de la Patria, entonando un tema revolucionario.

Durante la sesión también se otorgó un minuto de silencio en homenaje póstumo al exdiputado Pastor Heydra.

Para culminar la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, exhortó a los diputados no viajar de noche, no incurrir en excesos de velocidad, de no apresurarse, tienen muchísima responsabilidad en la reconstrucción de este parlamento.

“Pido a los diputados y diputadas que por favor se cuiden. Es un virus mortal que sigue asolando al mundo y a Venezuela. En las próximas horas vamos a tomar nuevas medidas para verificar si algún diputado o diputada está en presencia del covid-19 y nuevos mecanismos de distanciamiento social en el parlamento. Les pido encarecidamente que se cuiden”.