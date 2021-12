¿Aún no te has vacunado? este es el momento, según los expertos

La llegada de la nueva variante del coronavirus llamada Ómicron, ha puesto a las autoridades en alerta al confirmarse a través de estudios que esta es sumamente contagiosa y «preocupante», por lo que expertos recomiendan como método de protección la vacunación refiere EFE.

Adam Lauring, integrante de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Michigan, en EE.UU, afirma que aún se necesita tiempo para averiguar la eficacia de las vacunas contra la nueva variante. Sin embargo, el investigador comenta que es probable que los anticuerpos que circulan no neutralizarán a ómicron tan bien como lo hicieron con el coronavirus SARS-CoV-2 original, pero «es pura predicción y especulación; y no me sorprendería que hubiera alguna erosión en la efectividad de las vacunas contra la infección».

Lauring , afirma ser «mucho más optimista en cuanto a que la efectividad de la vacuna se mantendrá contra la enfermedad grave», por lo que destaca la importancia de la vacunación.

Por su parte, Carlos del Río, de la división de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, también en EE.UU, indica que todavía hay gente en contra de las vacunas que no se va a vacunar pase lo que pase, pero «hay un gran número de individuos que creo aún están en la etapa de duda, en esperar y ver».

«De acuerdo, has estado esperando a vacunarte, pues ahora es el momento. Cuando -estas personas- dicen qué puedo hacer en relación a ómicron, yo digo: vacúnate, y si ya lo has hecho, pregunta por un refuerzo». comentó del Río.

Del Río detalla que una de las teorías es que la evolución se produjo en una persona con VIH, con una grave inmunosupresión y que estuvo infectada de covid durante un período prolongado de tiempo, tal vez más de 300 días.

Al no poder eliminar el virus, este se multiplica y muta continuamente en ese entorno; eso podría haber desembocado en esta variante, dice Del Río, quien apunta que pacientes inmunocomprometidos también son, entre otros, los receptores de trasplantes. Es importante vacunar a todos ellos.

Lauring pide en este sentido no estigmatizar a estas personas: «creo que tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de las variantes en estos huéspedes y de lo que hay que hacer al respecto».

Una de las cosas que ha llamado la atención a la comunidad científica de esta variante es el gran número de mutaciones -unas 35- en la proteína de la espícula -proteína S-, la utilizada por el coronavirus para entrar en la célula humana.

«Con tantas mutaciones en la espícula está claro que ha habido mucha evolución y adaptación en esa proteína», opina Lauring, para quien hay dos hipótesis principales sobre el origen de ómicron.

Además de la del huésped inmunocomprometido, la otra, a la que se ha prestado menos atención -dice-, es la posibilidad de lo que se llama zoonosis inversa, según la cual el SARS-CoV-2 ha pasado a otros animales con el tiempo.

«La idea es que evolucionaría de forma distinta en un huésped animal que en una persona y entonces podría volver a entrar en la población humana como un coronavirus diferente».

Según Lauring, ahora mismo no se sabe cuál de las dos opciones es más probable, pero sí que ha habido mucha evolución en ómicron