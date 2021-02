Bancada opositora de la AN rechazó sanciones de la Unión Europea

Este martes, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), los diputados de la oposición venezolana que forman parte del parlamento, rechazaron las sanciones emitidas este lunes desde la Unión Europea sobre 19 altos funcionarios del país.

Durante el debate apoyaron el acuerdo en rechazo a las medidas coercitivas asegurando que desde el parlamento no hay medias tintas cuando hay que defender a Venezuela.

“La política de Estados Unidos y la Unión Europea es tan contradictoria que sancionan a quienes pedimos la paz y no sanciones a quienes se roban los reales de la nación, entonces hay que dar el debate internacional”, dijo el diputado José Brito, presidente de la Comisión de Contraloría de la AN y presidente de la Comisión Especial para Investigar las Acciones de la AN saliente, en apoyo al acuerdo planteado por la diputada Ilenia Medina.

Destacó que pedir sanciones para el pueblo de Venezuela es también una violación a los derechos humanos, “los que han invocado las sanciones, dicen que es por violación a los derechos humanos, terrorismo, narcotráfico y corrupción y me pregunto si pedir sanciones contra Venezuela no es una violación a los derechos humanos”, agregó Brito.

Agregó que los sancionados deben ser quienes saquearon Citgo, quienes se robaron el dinero de las estatales Monómeros y el dinero de la Fundación Simón Bolívar y a aquellos que le han robado la posibilidad a niños venezolanos de ser trasplantados.

Anunció que la Comisión que dirige, recibirá este miércoles a los padres de niños que hoy ven imposible trasplantarlos, “porque han bloqueado 30 mil millones de dólares y en el daño patrimonial han retenido más de 130 mil millones de dólares”, denunció Brito.

Aseguró que estas nuevas sanciones son una advertencia para la oposición venezolana, “el papa del hampón Leopoldo López dijo ayer, que esas sanciones son una advertencia, y yo me pregunto si los que no estamos con la familia López Gil, seremos todos sancionados y les recuerdo que la plutocracia jamás tomará el país”, dijo Brito a la vez que denunció que todos los dirigentes de la oposición que digan que van a participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores serán sancionados.

Por su parte el diputado Luis Parra, invitó a despolitizar las posturas de la comunidad internacional, “es muy fácil agravar la crisis en vez de apoyar al pueblo venezolano, “cuando se habla de defender los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico no hay medias tintas. Le pedimos a la Unión Europea que ya es hora de rectificar y despolitizar las posturas de la comunidad internacional”, dijo el diputado.

Aseguró que las sanciones son las consecuencias que pagan quienes se deslindaron de una oposición radical, “hemos dicho siempre que esas medidas dejaron de presionar a quienes iban dirigidas que era el gobierno y se convirtieron en un chantaje para los que pensamos diferente”.

A los dirigentes de oposición que desde el exterior piden sanciones, les aseguró que el camino no es por ahí, el camino es el debate político.