Beatificación de José Gregorio Hernández es una bendición para Venezuela

A un día del gran evento eclesiástico de elevación a los altares del médico de los pobres, el Papa Francisco indicó que la Beatificación del doctor José Gregorio Hernández es una bendición especial de Dios para todo el pueblo de Venezuela, y “nos invita a la conversión de una mayor solidaridad de unos con otros, para producir entre todos la respuesta del bien común tan necesitada para que el país renazca después de la pandemia y con espíritu de reconciliación”.

Seguidamente, el santo Padre enfatizó la necesidad de la reconciliación, “porque siempre hay problemas en las familias, en las calles, gente que se mira de costado y mal. Por ello, en medio de todas las dificultades le pido a todos ustedes que tanto aman al doctor José Gregorio Hernández que sigan el admirable ejemplo de servicio desinteresado a los demás”.

“Creo que este momento de unidad nacional en torno a la figura del médico del pueblo, supone una hora singular para Venezuela y exige que ustedes vayan más allá y den pasos concretos en favor de la unidad, sin dejarse vencer por el desaliento. Que tomando como ejemplo al doctor José Gregorio sean capaces de conocerse mutuamente como iguales, como hermanos y como hijos de una misma Patria. Que se muestren disponibles para servir, tengan la suficiente humildad para dejarse servir, para ayudar y dejarse ayudar; para perdonar y dejarse perdonar”- expresó el sumo Pontífice.

Destacó que no se debe olvidar que los unos y los otros se necesitan mutuamente siempre. “Pido a Dios por la paz y reconciliación entre los venezolanos. Quisiera visitarlos a ustedes. Que las instituciones públicas sepan brindar siempre seguridad y confianza a todos. Que el pueblo de esa bella tierra encuentre siempre oportunidades para el desarrollo humano y la convivencia. Ruego queridos hermanos y hermanas que el nuevo beato inspire en particular a todos los dirigentes, sindicales, políticos, académicos, empresarial, a todos y a otros a desempeñarse en el logro de una unidad operativa. Un viejo refrán decía ‘nos salvamos todos o no se salva nadie’. El camino es común es todo y busquemos el camino de la unidad nacional por el bien de Venezuela”, manifestó el Sumo Pontífice.