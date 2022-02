Bendiciones en tu viaje eterno, Enza García

Este martes el periodismo venezolano perdió una profesional de altura, Enza García murió en la madrugada a consecuencia de una afección pulmonar, tras un padecimiento de covid-19.

Periodistas de diferentes medios lamentaron la pérdida física de una profesional que en vida aportó su sentido crítico y compartió su don pedagógico a muchas redacciones y espacios de la comunicación.

Enza compartó con el equipo digital del Grupo Últimas Noticias durante casi un año, donde dejó una memorable huella y ejemplo de entrega y ética intachable con su trabajo.

Su trabajo en el programa radial La Ventana, el cual desarrolló junto al periodista Randolf Borges que transitó por las emisoras YVKE, radio Fe y Alegría y Alba Ciudad fue uno de los iconos más importantes del desarrollo de su carrera.

Pero no solo fue una mujer de radio, por su trabajo acucioso y comprometido Enza transitó en el Últimas Noticias como una editora, al principio de regiones y finalmente, al frente de la jefatura de Información del portal web del grupo.

«Fue en el portal web VtActual donde conocí a Enza, fue una de las editoras que me enseñó a desarrollar el criterio periodístico. Desde que nació mi hija en el 2018 se encargó de piropearla. Siempre que me escribía por cosas de trabajo primero me decía, «chamita antes de saber de ti háblame de la inteligente Antonieta». Coincidimos una segunda vez como compañeras de trabajo en el portal de Últimas Noticias y allí, siguió enseñándonos, con ese don por la pedagogía que la caracterizaba. Jamás la vi doblegarse ante una decisión profesional. Hoy veo con alegría como todos los que la conocieron comparten el mismo sentimiento. Se nos fue una profesional de altura, comprometida y humana», fueron las palabras de la periodista Narkys Blanco.

Carlos Sánchez, compañero en la jefatura de información de la web de Últimas Noticias, compartió con Enza en su tránsito por YVKE y nos deja un breve relato de su recuerdo. «Yo conocí a la compañera Enza en mis inicios como asistente de producción en Yvke Mundial cuando ella realizaba su programa radial La Ventana, con ella aprendí algunas técnicas de locución que me ayudaron a mejorar mi dicción delante de los micrófonos, para mi fue una gran periodista siempre dispuesta a colaborar con el equipo, en Últimas Noticias tuve la dicha de compartir funciones dentro de la página web, con mucho pesar lamento su pronta partida física, Enza siempre estarás en mi corazón».

«Enza estudió conmigo en la UCV. Coincidimos en muchas tertulias universitarias y muchos años más tarde, en el Ministerio de la Cultura. Pasaron los años y nuevamente nos reencontramos, como si fuera de un día para otro, nos reencontramos en enero del año pasado, con el mismo cariño, con la misma camaradería y buen humor que la caracterizaba. Pero más allá del periodismo, entre Enza y yo había un tema que nos hermanaba, que era el amor por los animales. Tertulias vespertinas nos consumían las horas conversando sobre las disparatadas aventuras de nuestros peludos. En enero, recién había adoptado a una perrita, a quien llamó Ágata, y se convirtió en su compañera de vida. Ágata llenó un espacio muy especial para ella, pues sus dos mascotas habían cruzado el arco iris meses antes. Enza se retiró del equipo por razones de salud, pero los lazos que dejó en nuestro equipo se rompieron solo por su partida hacia un nuevo viaje. Gracias por tanto amor Enza, nos dejaste con más ganas de tertulias animaleras cargadas de amor y poesía», fueron las palabras de despedida que brindó Odry Farnetano, la jefa de Redacción Digital del diario Últimas Noticias.



«Enza fue una compañera inolvidable, durante su paso en la Edición de Pulso Regional de Últimas Noticias, tardes llenas de risas, bromas y alegrías compartíamos mientras realizábamos nuestro trabajo de corrección. Una grata compañía que tuve la dicha de conocer, reírnos de cualquier cosa para hacer más amena la jornada. La alegría y su carisma se expandía entre las personas que compartimos con ella, por lo que estoy segura que ya en el cielo “se armó el bochinche” con su peculiar alegría. Gracias por tantas risas mi Enza ¡Descansa en paz amiga!», dijo la compañera Ámbar Eduardo.

Alejandra Yánez, periodista del portal web también dejó unas palabras para despedir a Enza. «Era una compañera con una gran cercanía y preocupación por los otros… La educación al igual que el primer café de la mañana era su hábito por excelencia. Tenía una escritura tan impecable, que hasta para echar un chiste por Whatsapp hacía uso de todos los signos de puntuación. Puntos y comas en su justo lugar. La recuerdo, alegre, conversadora, optimista… Su repentina partida fue de esas noticias amargas que te cuesta asimilar y comprender… Queda su entrega, su fidelidad al periodismo, su amor a la radio y a las buenas causas… Que bueno la coincidencia querida Enza… Bendiciones en tu nuevo viaje… «

Gracias por lo vivido juntos, en nombre de todos los que compartimos tu sonrisa en Últimas Noticias. Un triste adiós, pero tenemos tus recuerdos vivos y encendidos en nuestros corazones, eso, que algunos le llaman la vida eterna.