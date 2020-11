Bernal: “Para nosotros la patria es primero”

El candidato voto lista a la Asamblea Nacional (AN), Freddy Bernal, expresó que en medio de tan difíciles circunstancias el pueblo chavista y revolucionario asistió al inicio de la campaña electoral, “nadie les prometió nada, nadie les pagó, ni se les ofreció gas, ni mercado, solo los mueve la dignidad de un pueblo que se niega arrodillarse, eso es lo único que los mueve. Para los revolucionarios es primero la patria por encima de nuestras propias familias”.

Igualmente informó que habrá despliegue por todos los municipios del estado Táchira a realizar encuentros reflexivos con el pueblo, porque a veces los dirigentes van a cualquier parte da un discurso y se van, y nadie escucha al pueblo, lo que se convierte en un monólogo y la gente se queda con la expectativa. “Nosotros los hombres y las mujeres de revolución tenemos que ser capaces de sentir el dolor, compartirlo y entenderlo”, dijo.

“Debemos tener la madurez para oír hasta las más duras verdades y corregir en el camino. Por ello el tiempo de un Alcalde, de un Diputado, de un miembro del Protectorado, es el tiempo que el pueblo requiere para salir de la miseria y seguir batallando por Nicolás Maduro Moros, ese debe ser el tiempo de un revolucionario”, puntualizó.

El candidato Bernal afirmó que al pueblo hay que decirle la verdad y por eso los Alcaldes, los Directores Nacionales, los miembros del Protectorado y todos los revolucionarios, saben que asumieron esa responsabilidad, la cual es un sacrificio, más no un privilegio. “Eso era lo que se vivió en la IV República, ser alcalde, diputado, era todo un privilegio, pero eso se acabó y tienen que entender que ocupar un cargo de libre elección es un sacrificio sin esperar nada a cambio”, rememoró.

Bernal ratificó que por todo lo antes mencionado las elecciones del 6D es la llave para activar la economía nacional, por eso y mil razones más “tenemos la obligación de recuperar esa AN porque esos señores que están allí no lo merecen, porque pidieron invasión, levantaron la mano 21 veces para firmar acuerdos contra Venezuela. No estamos inventando nada”.

Para concluir manifestó Bernal que la nueva Asamblea Nacional será la llave que comienza a abrir las puertas para la activación económica, romper el cerco económico, invertir dinero en la educación, en la salud, en los clap, en los sueldos, no es una aspiración, es un mandato, es una obligación que conquistemos por Táchira la AN.