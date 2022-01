Bielorrusia y Croacia marcan distancia de tensiones fronterizas

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indicó que evaluará crear un grupo de trabajo para proteger sus fronteras con Ucrania, ante la escalada de tensiones que se vive entre Rusia y la nación de Europa Oriental.

«Para nuestro gran pesar, nuestras relaciones con Ucrania no son fáciles. Y necesitamos establecer un grupo de trabajo correspondiente allí en un corto período de tiempo para proteger casi 1.500 km de la frontera con Ucrania, que es una vasta extensión. Este trabajo que planeamos hace mucho tiempo ha coincidido con los simulacros que acordamos con [el presidente ruso Vladimir] Putin el año pasado para celebrar en el sur», dijo Lukashenko, citado por la agencia TASS.

«Me veo obligado a hacerlo porque la situación en la frontera con Ucrania no es más fácil que la de los polacos», dijo el presidente bielorruso.

En una reunión con miembros de la Academia Nacional de Ciencias, Lukashenko señaló que está trabajando con su par de Rusia, Vladimir Putin, para poder realizar los simulacros conjuntos Union Resolve 2022.

«No piensen que estamos instigando la situación, pero si sucede, debemos estar listos para todo», dijo Lukashenko.

«Como resultado de estos simulacros, veremos dónde y qué unidades necesitamos concentrar», dijo Lukashenko. «Además, no es asunto de otra persona, con quién, cuándo y dónde. Estos no son simulacros ilegales que estamos llevando a cabo», subrayó el líder bielorruso.

Retirada de militares de Croacia

Por su parte, las autoridades de Croacia informaron que retirarán todas sus tropas de la OTAN, que se encuentran desplegados en Europa del Este, en caso de que se desate un conflicto entre Rusia y Ucrania.

«Como comandante en jefe, he estado siguiendo de cerca las declaraciones que indican que la OTAN, ni un solo país, ni Estados Unidos, está aumentando su presencia y enviando algunos barcos de reconocimiento. No tenemos ninguna relación con esto y no tendremos nada que ver con esto. Lo garantizo», dijo el presidente Zoran Milanovi, citado por la agencia TASS.

«Croacia no enviará tropas en caso de una escalada. Por el contrario, retirará a todas las tropas, al último soldado croata», prometió.

En este sentido, Milanovic señaló que esta intención no está relacionada con Ucrania o Rusia, sino por las «tendencias en las políticas internas de Estados Unidos, conducidas por Joe Biden y su administración».

«En lo que respecta a los asuntos de seguridad internacional, puedo ver inconsistencia y, de hecho, un comportamiento peligroso», dijo.