Cabello: Algunos curas no les gusta que José Gregorio sea santo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello afirmó este miércoles en su programa con el Mazo Dando edición 479 que, “algunos” en la Conferencia Episcopal de Venezuela no les gusta que el doctor José Gregorio Hernández sea santo.

“Algunos de la Conferencia, no les gusta que José Gregorio sea santo, pero bueno esa es una historia vieja (…) Él es el santo del pueblo, él no necesita mucha confirmación, pues ya el pueblo lo asumió como tal, sobre todo el pueblo humilde”, expresó Cabello.

El representante de la tolda roja resaltó que el fervor del pueblo humilde hacia José Gregorio es innata y sublime “pueblos que antes no tenían como pagar una medicina, le pedían a José G Hernández”, al tiempo que recordó cuando él estuvo mal de salud a causa del coronavirus el presidente Maduro le envío una estatuilla del doctor “y yo la puse y allí sigue al lado mío”, recalcó.

Iglesia no sabe nada de eso

El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Jesús González de Zárate, en entrevista para una radio privada, aseguró que “no tienen fecha precisa sobre cuándo el Dicasterio de los Santos aprobará el segundo milagro que permita la canonización” del conocido como médico de los pobres.

“Nosotros tuvimos audiencia, como se ha visto a través de los medios de comunicación social, el pasado lunes con el papa Francisco, con él -evidentemente- entre los otros temas de la realidad nacional y eclesial se habló del proceso que se lleva para la canonización del doctor José Gregorio Hernández, pero no hay ninguna noticia precisa sobre este tema”, dijo desde el Vaticano, donde se encuentra con el resto de la directiva de la Conferencia.

En este sentido, agregó que “la canonización como tal no se ha firmado, el papa está al frente, es cercano y conoce bien el proceso. Pero el que se determine como tal la canonización no tenemos noticia de que así sea, no se nos comunicó que se haya llegado a ese paso, está en el proceso”.

Papa Francisco confirmó canonización

Desde Isnotú, el pueblito trujillano donde nació el doctor Hernández, el presidente Maduro mostró a un reducido grupo el video donde el Sumo Pontífice confirmó desde la Plaza San Pedro que firmó la canonización del Beato.

Maduro quien visitó este estado andino para recibir el respaldo del pueblo en su camino a la reelección presidencial, mandó a buscar su celular y convocó a todos los presentes para observar un video. Era el papa Francisco conversando con un sacerdote venezolano en la Plaza San Pedro del Vaticano. “En Venezuela hay un pueblo maduro”, comentó el Sumo Pontífice, quien afirmó en esa breve interacción que ya había firmado la canonización de José Gregorio Hernández.