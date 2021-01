Cámara Inmobiliaria desmiente invasiones masivas en el país

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López Domínguez, aseguró que no existen en el país grandes invasiones, por lo que llamó a la población a no caer en rumores o miedos sin fundamentos.

“A veces se crean rumores o noticias falsas, no es que no haya habido invasiones, pero no hay unas grandes invasiones, no podemos generar miedo a la población con base en hechos no demostrados. Ha habido intentos de invasión y como cámara hemos perseguido a esos invasores”, recalcó.

Domínguez aseguró que no existe una política gubernamental, por parte del gobierno para permirlo, por lo cual su exhorto al Ejecutivo es emitir comunicados y declaraciones que no es una política de Estado, como se ha querido hacer ver en algunos medios de comunicación a través de noticias falsas.

A través de Unión Radio, explicó que por parte de la cámara se debe evitar propiciar o correr rumores de noticias y comentarios que no llevan a ningún lado. “No caigamos en un estrés sin necesidad, defendamos la propiedad privada”, sentenció.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela aseguró que para reactivar el mercado primario es necesario modificar dos o tres artículos, referentes al arriendo de inmuebles en divisas, considerando la crisis económica que vive el país; sin embargo, es vital considerar de igual forma los contra, “porque no va a pasar que te paguen doce meses adelantados en divisas”.