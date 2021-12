Canciller chino Wan Yi revisa el panorama mundial de cara al 2022

El 30 de diciembre de 2021, el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi concedió una entrevista a la Agencia de Noticias Xinhua y al Grupo de Medios de China sobre la situación internacional y la diplomacia de China en 2021. A continuación la transcripción de la entrevista publicada en los medios chinos.

Pregunta: En el año 2021, el Partido Comunista de China (PCCh) celebró su centenario y China completó la construcción de una Sociedad Moderadamente Próspera en todos los aspectos y logró su primer objetivo del centenario. La «diplomacia en la nube» de las autoridades del Gobierno de China también fue muy frecuente. ¿Cuál es su evaluación general de la diplomacia de China en 2021?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: El año 2021 pasará a la historia como un año importante tanto para el mundo como para China.

En todo el mundo, la evolución de cambios sin precedentes se aceleró debido a la pandemia que no se había visto en un siglo. Fuimos testigos de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, el Momento de Kabul, el nacionalismo de las vacunas, el resurgimiento de la mentalidad de la Guerra Fría y muchos otros disturbios. El mundo está entrando en un período de turbulencia y transformación a un ritmo más rápido.

En China, bajo el fuerte liderazgo del Comité Central del PCCh con el Camarada Xi Jinping en su núcleo, hemos completado la construcción de una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos, celebramos solemnemente el centenario del PCCh y nos embarcamos con orgullo en un nuevo viaje hacia la segunda meta del centenario. En el frente diplomático, sacamos fuerza de los 100 años de logros del PCCh, avanzamos a través de competencias y desafíos con coraje y determinación, escribiendo un nuevo capítulo en la diplomacia con características chinas.

En primer lugar, la diplomacia del Jefe de Estado ha desempeñado un papel rector en el frente diplomático de China. El presidente Xi Jinping tuvo 79 llamadas telefónicas con líderes de países extranjeros y organizaciones internacionales, y asistió a 40 importantes eventos diplomáticos a través de enlaces de video. Ha intensificado la comunicación estratégica con líderes extranjeros para generar consenso y promover la cooperación en todo el mundo, elaborando así el gran plan y formando una fuerte sinergia para construir una Comunidad con un Futuro Compartido para la Humanidad. La diplomacia del Jefe de Estado ha promovido efectivamente la estabilidad general de las relaciones entre los principales países, ha profundizado la amistad entre China y sus vecinos y ha mejorado la cooperación mutuamente beneficiosa con los países en desarrollo de Asia, África, América Latina y el Caribe. Ha permitido a China construir una red de asociación global más completa y sólida.

En segundo lugar, la diplomacia anti-COVID ha dado fe del fuerte sentido de responsabilidad internacional de China. Siempre hemos estado entre los primeros en promover la cooperación mundial contra la pandemia, siempre hemos defendido la característica número uno de las vacunas para que sean bienes públicos mundiales y siempre hemos estado a la vanguardia de la distribución equitativa de las vacunas. Fuimos de los primeros en comprometernos a hacer de las vacunas COVID un bien público mundial, apoyar la renuncia a los derechos de propiedad intelectual sobre la investigación y el desarrollo de vacunas y comenzar la producción conjunta con otros países en desarrollo. También estuvimos entre los primeros en llevar a cabo una cooperación global de rastreo de orígenes con la Organización Mundial de la Salud (OMS), rechazar la politización y la estigmatización, y hacer un llamado a luchar no solo contra el coronavirus sino también contra el virus político. Con compromisos firmes y acciones reales, China ha ayudado a mantener la respuesta internacional de COVID en la dirección correcta y ha promovido enérgicamente la construcción de una comunidad global de salud para todos.

En tercer lugar, la diplomacia orientada al desarrollo de China ha contribuido mucho a esta causa mundial. En muchas ocasiones, incluido el Foro de Boao para Asia, el Foro Económico Mundial en Davos, la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China y la Exposición Internacional de Importaciones de China, el presidente Xi Jinping anunció una serie de nuevas medidas, como una lista negativa más corta, un entorno más favorable a las empresas y una mayor apertura institucional, para abrirse más al mundo. Esto ha brindado oportunidades y contribuido a la recuperación económica mundial. En respuesta a los graves desafíos de COVID-19 para otros países en desarrollo, el presidente Xi Jinping presentó la Iniciativa de Desarrollo Global (GDI), con miras a construir una sinergia global para acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de modo que no país o individuo se quedará atrás. Hasta el día de hoy, la GDI ha recibido una respuesta y un apoyo positivos del sistema de la ONU y de casi 100 países.

Cuarto, hemos defendido la justicia en la diplomacia multilateral. Hemos mantenido en alto la bandera del multilateralismo, hemos defendido los valores comunes de la humanidad y hemos defendido el sistema internacional con la ONU en su centro y el orden internacional sustentado por el derecho internacional. Hemos participado activamente en la configuración del sistema de gobernanza mundial sobre el clima, el medio ambiente, la salud y el desarrollo digital. Hemos hablado sobre la construcción de una comunidad de vida para el hombre y la naturaleza, y una comunidad de toda la vida en la Tierra, ofreciendo las soluciones y la vitalidad de China para la reforma del sistema de gobernanza global.

En quinto lugar, hemos estado a la altura de nuestro solemne compromiso diplomático con el pueblo. Hemos trabajado activamente para apoyar la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y para facilitar la apertura de «vías rápidas» para el intercambio de personal esencial y «vías verdes» para el envío de suministros de emergencia, a fin de evitar la propagación del virus. en el extranjero y asegurar los avances en el control de la epidemia en el país. Nos hemos adherido a un enfoque centrado en las personas, hemos creado un sistema de protección de los intereses de las personas en el extranjero y de alerta y prevención de riesgos, y hemos rescatado con éxito a decenas de rehenes chinos. Hemos llevado a cabo oportunamente el programa Spring Sprout vacunando a millones de compatriotas chinos que viven en más de 180 países. «Vayas donde vayas, tu país de origen es siempre tu fuerte respaldo». – Ésta es la misión y el compromiso perdurables de la diplomacia de China.

Pregunta: La sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh de este año se ha convertido en un foco de discusión internacional. ¿Cómo cree que el Pleno guiará la diplomacia de China? ¿Cómo ve la comunidad internacional el centenario del CPC?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: La sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh revisó exhaustivamente los principales logros del Partido durante el siglo pasado y resumió la experiencia histórica del Partido en diez aspectos. Todos y cada uno de ellos ofrecen una guía importante para nuestro trabajo en el frente diplomático.

Mantener el liderazgo del Partido es la guía fundamental de la diplomacia de China. En el mundo actual, la buena gobernanza de China ha ganado cada vez más comprensión y reconocimiento. La razón fundamental radica en la dirección centralizada y unificada del Partido. El liderazgo del PCCh es la mayor fuerza política de la diplomacia china. Es la raíz de la diplomacia de los grandes países con características chinas y la garantía institucional de todos nuestros logros.

Poner a la gente en primer lugar es la fuente de fuerza de la diplomacia de China. Solo cuando fundamentamos los esfuerzos diplomáticos en el servicio al pueblo, podremos realmente resistir todas las pruebas y seguir adelante. Nosotros, en el servicio diplomático, siempre pondremos a la gente al frente y al centro. Defenderemos los intereses del pueblo chino y seguiremos activamente el principio de la diplomacia centrada en las personas. Y profundizaremos la amistad y la cooperación con personas de otros países para promover una mayor solidaridad entre las personas de todo el mundo.

Mantener una visión global es la aspiración original de la diplomacia china. Mientras busca la felicidad del pueblo chino y el rejuvenecimiento de la nación china, el PCCh también se compromete a promover el progreso humano y la armonía mundial. Esta ha sido la aspiración y misión del Partido desde el día de su fundación. Teniendo en cuenta los imperativos tanto nacionales como internacionales, en el servicio diplomático continuaremos trabajando con otros países para fomentar una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.

Mantenerse independiente es una excelente tradición de la diplomacia china. Independientemente de cómo evolucione la situación internacional, seguiremos firmemente una política exterior de paz independiente y nos mantendremos en la senda del desarrollo pacífico. Mientras tanto, apoyaremos firmemente a todos los países, especialmente a los países en desarrollo, en la defensa de su soberanía e independencia y en la exploración de la vía de desarrollo adecuada a sus propias condiciones nacionales.

Defendernos a nosotros mismos es un carácter distintivo de la diplomacia de China. La diplomacia de China se ha fortalecido en la lucha contra la invasión, el bloqueo, la sanción y la intervención. Representa el espíritu inquebrantable y tenaz de la nación china y mantiene una excelente tradición de salvaguardar los intereses nacionales y defender la equidad y la justicia. En el nuevo viaje hacia el rejuvenecimiento nacional, continuaremos oponiéndonos firmemente a todas las prácticas hegemónicas y de intimidación y asumiremos de manera proactiva nuestra responsabilidad internacional por la paz y el desarrollo mundiales.

Este año marca el centenario del PCCh. Hemos recibido mensajes de felicitación de más de 600 partidos políticos y organizaciones de más de 170 países. En mi compromiso con otros ministros de Relaciones Exteriores y altos funcionarios, lo primero que dijeron fue generalmente felicitarme por el centenario del PCCh. En nuestras interacciones con el mundo, podemos sentir claramente que la comunidad internacional está prestando más atención a la CPC, poniendo más atención en la CPC y dando más reconocimiento a la CPC.

En el servicio diplomático también hemos realizado esfuerzos activos para presentar, defender y promover las narrativas correctas sobre el PCCh en el mundo. Por ejemplo, lanzamos un programa llamado 100 historias en los intercambios externos de CPC, que se ha leído, reproducido y mostrado más de mil millones de veces en el país y en el extranjero. Invitamos a diplomáticos de embajadas extranjeras y representantes de los principales medios de comunicación mundiales a Yan’an, Jiaxing y otros sitios históricos del PCCh, el Monumento a la Revolución de Xiangshan y el Museo del Partido Comunista de China. Estas visitas han ayudado a amigos extranjeros a conocer la centenaria historia de este importante Partido y a descifrar su código genético. Muchos extranjeros, incluidos algunos occidentales que alguna vez fueron parciales, dijeron que las visitas les dieron una nueva comprensión de China y el PCCh. Admiran de todo corazón los grandes logros del pueblo chino bajo la dirección del PCCh y desean saber más sobre la receta del éxito del Partido. En el futuro, continuaremos presentando al mundo la imagen verdadera, multidimensional y completa de China, y buscaremos una mayor y más profunda comprensión de la comunidad internacional sobre el sistema de China, el camino de China y la visión de China.

Pregunta: Estados Unidos y algunos otros países buscan difundir los valores occidentales y avivar las divisiones impulsadas por la ideología. Este año, hemos visto muchos encuentros entre varias fuerzas diferentes en el ámbito multilateral. ¿Cuál es su opinión sobre esto?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: Algunos elementos en el mundo todavía se consideran superiores y siempre quieren imponer su propia voluntad a los demás. Eliminan reglas arbitrarias y utilizan los derechos humanos, la democracia y otras excusas altisonantes para difamar y contener a China y muchos otros países en desarrollo. No debemos ceder ni dar marcha atrás. En cambio, debemos enfrentarlos de frente y unirnos con la mayoría de los países para defender la equidad y la justicia y hacer lo correcto por la humanidad.

El primer encuentro fue entre multilateralismo verdadero y falso. Algunos países, mientras corean consignas sobre el multilateralismo en la retórica, están construyendo bloques exclusivos en acción. Están intentando devolver al mundo a la confrontación de la Guerra Fría. En respuesta, China ha señalado inequívocamente que los países deben defender y practicar un verdadero multilateralismo. Hemos hecho hincapié en que existe un solo sistema internacional en el mundo, es decir, el sistema internacional con la ONU en su centro. Los países deben defender resueltamente la autoridad y la posición de la ONU, oponerse conjuntamente a la división y la confrontación, permanecer unidos contra los juegos de suma cero y hacer esfuerzos constantes por una mayor democracia en las relaciones internacionales. Esta posición ha sido reconocida y respaldada por la mayoría de los países del mundo.

El segundo fue el encuentro entre reglas verdaderas y falsas. Un pequeño número de países habla del llamado «orden basado en reglas». Pero se niegan a aceptar que las reglas se basen en el derecho internacional comúnmente reconocido. Lo que realmente quieren es imponer las «reglas de las pandillas» por ellos y sus aliados en todos los demás países. En respuesta, China ha hablado repetidamente en la ONU y en otras ocasiones multilaterales de que solo hay un conjunto de reglas en el mundo, es decir, las normas básicas de las relaciones internacionales respaldadas por la Carta de la ONU. Este mensaje contundente puso al descubierto la intención de algunos países de practicar la hegemonía con el pretexto de las reglas. Ha contribuido a la estabilidad del orden internacional.

El tercero fue el encuentro entre derechos humanos verdaderos y falsos. Estados Unidos y algunos otros países, a pesar de todos sus propios problemas de derechos humanos, han buscado durante mucho tiempo utilizar los derechos humanos como una herramienta para inmiscuirse en los asuntos internos de otros países y atacar y difamar a China y otros países en desarrollo con acusaciones infundadas. En respuesta, China ha dado un paso adelante para dejar las cosas claras, articulando la perspectiva de China sobre los derechos humanos y presentando nuestros logros en el desarrollo de los derechos humanos. Mientras tanto, hemos rechazado resueltamente las acusaciones falsas y hemos dejado que el mundo vea la hipocresía de los autodenominados “campeones de los derechos humanos”. La justicia está en el corazón de la gente: en el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU, hemos frustrado, con el apoyo abrumador de otros países, las mociones contra China cuatro veces seguidas este año. Casi 100 países expresaron su apoyo a la postura justa de China en la ONU y su fuerte oposición a la injerencia en los asuntos internos de China bajo el pretexto de los derechos humanos.

El cuarto fue el encuentro entre la verdadera y la falsa democracia. Estados Unidos ha organizado la llamada «Cumbre por la Democracia» y ha fabricado la falsa narrativa de «democracia contra autoritarismo». En respuesta, China ha defendido firmemente los valores comunes de la humanidad, publicó un informe, El estado de la democracia en los Estados Unidos, y alentó discusiones inclusivas sobre los estándares y prácticas de la democracia en ocasiones bilaterales y multilaterales. Nuestros esfuerzos han puesto al descubierto las contradicciones y la escasez de la democracia estadounidense, y la comunidad internacional ha cuestionado ampliamente la intención de Estados Unidos. La llamada “Cumbre por la Democracia” terminó apresuradamente sin consenso, sin resultado y sin futuro. Esto ha demostrado una vez más que la democracia es un valor común de la humanidad, sobre el que ningún país tiene derecho a sermonear a otros. En última instancia, depende de la gente de un país decir si su democracia es verdadera y efectiva.

Pregunta: COVID-19 todavía está devastando el mundo. ¿Cuál es la contribución de China a la solidaridad mundial en la lucha contra la pandemia, al rastreo de los orígenes internacional basado en la ciencia y a una recuperación económica mundial más rápida?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: Desde que golpeó el COVID-19, toda China se unió y lanzó una respuesta basada en la ciencia, dando un buen ejemplo de contención del COVID para la comunidad internacional. Mientras controlaba el virus a nivel nacional, China, desde el principio, se comprometió a ayudar a otros afectados por el virus. Tomamos la iniciativa de participar en la cooperación internacional contra COVID e hicimos una contribución a la seguridad de la salud pública mundial.

China comenzó con asistencia humanitaria de emergencia global, dando inicio a la primera mitad de la campaña internacional contra el coronavirus con un enfoque en proporcionar suministros de emergencia. Hasta ahora, China ha proporcionado alrededor de 372 mil millones de máscaras, más de 4,2 mil millones de trajes protectores y más de 8,4 mil millones de kits de prueba a la comunidad internacional. A principios de este año, comenzamos a centrarnos en la cooperación en materia de vacunas cuando la campaña internacional contra el virus entraba en su segunda mitad. Deseo aprovechar esta oportunidad para anunciar que, al 26 de diciembre, China ha proporcionado más de 2 mil millones de dosis de vacunas COVID a más de 120 países y organizaciones internacionales. China ha cumplido la promesa y el compromiso asumido por el presidente Xi Jinping con el resto del mundo y se ha convertido en el mayor proveedor de vacunas salientes entre todos los países. Una de cada dos vacunas COVID administradas en todo el mundo se fabrica en China. Para muchos países, especialmente los países en desarrollo, el primer lote de vacunas y la mayoría de las vacunas que han recibido procedían de China. Esto distingue a China de ciertos países que solo hacen promesas vacías.

No hace mucho, el presidente Xi Jinping anunció que China proporcionará otros mil millones de dosis de vacunas COVID a África, incluidas 600 millones de dosis como donación, para ayudar a los países africanos a lograr el objetivo establecido por la Unión Africana de vacunar al 60 por ciento de la población africana. para 2022. China también donará 150 millones de dosis adicionales a los países de la ASEAN. Apoyamos a las empresas chinas en la transferencia de tecnologías a los países en desarrollo y hemos lanzado la producción conjunta de vacunas con 20 países. Con todo, China no hizo nada de esto por intereses geopolíticos egoístas, y China no asignó ningún compromiso político a estas acciones en absoluto. Más bien, estamos tomando medidas concretas para ayudar a construir un gran muro de inmunización para la salud de todos y un escudo de salud para los países en desarrollo.

Pregunta: Este año se cumple el vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia. ¿Qué significa para la estabilidad y el desarrollo estratégicos globales que China y Rusia asuman y cumplan sus responsabilidades? ¿Cómo ve las relaciones actuales entre China y Rusia?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: China y Rusia son países importantes con influencia global. Su coordinación estratégica y cooperación práctica tiene un significado global y juega un papel insustituible.

Este año, los dos países conmemoraron solemnemente el vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia. El presidente Xi Jinping y el presidente Vladimir Putin anunciaron oficialmente la renovación del Tratado y lo hicieron más relevante en la nueva era. Los dos presidentes se han mantenido en estrecha comunicación estratégica durante todo el año y se reunirán para los Juegos Olímpicos de Invierno en poco más de un mes. Guiadas por los dos presidentes, las relaciones entre China y Rusia se han vuelto más maduras, estables, resistentes y vibrantes.

En respuesta a la pandemia, China y Rusia han sido un buen ejemplo para el mundo. Con solidaridad y asistencia mutua, los dos países han sido pioneros en la investigación, el desarrollo, la producción y la distribución global de vacunas, y se opusieron conjuntamente a la estigmatización y politización de los problemas relacionados con el coronavirus y su rastreo de orígenes, mostrando a otros miembros de la comunidad internacional que la solidaridad es la forma correcta de luchar contra la pandemia.

En cuanto a la recuperación económica mundial, China y Rusia han proporcionado un fuerte impulso. Su cooperación en todas las dimensiones se elevó enormemente a niveles más altos. El comercio bilateral ha registrado un nuevo récord. Los grandes proyectos estratégicos están en marcha y la cooperación en materia de innovación científica y tecnológica avanza rápidamente. Esto no solo ha mejorado el bienestar de los dos países y pueblos, sino que también ha creado nuevas oportunidades para la recuperación económica mundial.

En cuanto a la estabilidad regional, China y Rusia han proporcionado una salvaguardia sólida. Los dos países han mantenido una coordinación estratégica de alto nivel, han promovido un papel constructivo de la OCS y los BRICS y han fortalecido la coordinación estratégica en cuestiones relacionadas con los puntos críticos. Estos esfuerzos son el pilar fundamental de la estabilidad y la solidaridad regionales entre los países en desarrollo.

En la gobernanza global, China y Rusia han demostrado nuestro sentido de responsabilidad. Los dos países defendieron firmemente el sistema internacional centrado en la ONU y el orden internacional sustentado por el derecho internacional. Nos opusimos conjuntamente a la injerencia en los asuntos internos de otros países, las sanciones unilaterales y la jurisdicción de brazo largo. Nuestros esfuerzos han ayudado a construir un baluarte que respalda la práctica del verdadero multilateralismo y la defensa de la equidad y la justicia internacionales, mostrando al mundo cómo deben comportarse los principales países.

Estamos convencidos de que mientras China y Rusia, como dos países importantes, estén juntos hombro con hombro y profundicen la coordinación de la mano, el orden internacional no caerá en el caos, la justicia en el mundo no colapsará y el hegemonismo no ganará. .

Pregunta: En el transcurso de este año, los presidentes chino y estadounidense han mantenido dos conversaciones telefónicas y una reunión virtual. Altos funcionarios de los dos países han mantenido varias reuniones y conversaciones. Sin embargo, mientras tanto, la parte estadounidense continúa haciendo movimientos negativos sobre China. ¿Cuál es su evaluación del estado actual de las relaciones entre China y Estados Unidos? ¿Cómo pueden los dos países encontrar la manera correcta de llevarse bien?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: La relación entre China y EE. UU. Ha experimentado algunos cambios este año en comparación con lo que sucedió en los últimos años. Dado que China está decidida a defender sus derechos y rechazar el hegemonismo, la parte estadounidense se ha dado cuenta de que China de ninguna manera hará ninguna concesión bajo la amenaza de la máxima presión, y que tales prácticas en última instancia dañarán los intereses estadounidenses.

Hemos visto declaraciones del líder estadounidense y algunos altos funcionarios de que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría, no busca cambiar el sistema de China, la revitalización de sus alianzas no es anti-China, no apoya la “independencia de Taiwán”. ”, Y que no tiene intención de tener un conflicto o enfrentamiento con China.

Mientras tanto, como hemos visto, Estados Unidos continúa provocando problemas en temas relacionados con la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, causando daños y perjuicios a las relaciones bilaterales. Este es un caso típico de decir una cosa y hacer otra. Esto ha dejado la credibilidad de Estados Unidos en serias dudas.

Estados Unidos suele afirmarse que es una sociedad basada en la confianza. Según la antigua sabiduría china, una persona sin credibilidad difícilmente podría establecerse en la sociedad. Y esto es aún más cierto para las relaciones entre países. Si la parte estadounidense espera preservar un nivel de credibilidad para sí misma en el mundo, debe igualar sus compromisos con acciones reales y concretas para ganarse la confianza del pueblo chino y de la comunidad internacional.

En cuanto a la política estadounidense de China, nuestra actitud es clara y coherente. El presidente Xi Jinping ha presentado solemnemente los tres principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio mutuo. Estos tres principios resumen la experiencia y las lecciones de las interacciones de medio siglo entre los dos países. Representan el camino correcto a seguir para restaurar un crecimiento sólido y estable de las relaciones entre China y Estados Unidos. Que eso se convierta en una realidad depende de si la parte estadounidense puede comprender verdadera y completamente tres cosas:

En primer lugar, el desarrollo y la revitalización de China es un derecho legítimo de un país soberano y, lo que es más importante, una tendencia inevitable que nadie puede cambiar ni detener. Por lo tanto, sería mejor mantenerse al tanto de esta tendencia general en lugar de ir en su contra. Mientras Estados Unidos abandone su obsesión por reprimir y contener a China, las relaciones entre los dos países podrían volver al camino correcto y desarrollarse de manera constante.

En segundo lugar, no importa cuán desarrollada se vuelva China, nunca tomará el viejo camino de algunos países occidentales para buscar la hegemonía global, y no tiene ningún deseo de cambiar, reemplazar o amenazar a otros. Mientras Estados Unidos vea a China como un socio en lugar de un adversario o enemigo, los dos países podrían beneficiarse mutuamente y prosperar juntos.

En tercer lugar, el sistema social y el camino del desarrollo de China representan la opción decidida y la voluntad colectiva de los 1.400 millones de chinos. Respetamos el sistema y el camino de Estados Unidos, pero nunca permitiremos ningún intento de difamar o sabotear el sistema y el camino que hemos elegido. Mientras EE. UU. Abandone su obsesión por el enfrentamiento ideológico, los dos sistemas y caminos adoptados por China y EE. UU. Podrían funcionar en paralelo y convivir pacíficamente en este planeta.

Pregunta: La UE ha declarado en múltiples ocasiones que China es un socio y un rival sistémico. La ratificación del Acuerdo Integral de Inversiones China-UE se estancó debido a algunos problemas internos por parte de la UE. ¿Hacia dónde cree que se dirigen las relaciones entre China y la UE? ¿Qué hará China para ayudar a eliminar los obstáculos al acuerdo de inversión?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: Este año, se han logrado nuevos avances en muchas áreas de las relaciones entre China y Europa. El presidente Xi Jinping ha presidido dos video cumbres con líderes franceses y alemanes. La Cumbre China-PECO se ha celebrado con éxito a través de un enlace de vídeo. El primer ministro Li Keqiang también se comprometió ampliamente con los líderes europeos y la comunidad empresarial. La cooperación económica y comercial entre las dos partes ha disfrutado de un crecimiento positivo a pesar de las dificultades generales, y se espera que el volumen comercial durante todo el año aumente en un 30 por ciento con respecto al año pasado y supere los 800.000 millones de dólares estadounidenses. Ha entrado en vigor el acuerdo China-UE sobre indicaciones geográficas. Se han lanzado oficialmente diálogos de alto nivel sobre medio ambiente y clima y en el ámbito digital. El número de servicios de carga del China-Europe Railway Express registró un nuevo récord. Se han logrado nuevos avances en proyectos emblemáticos de la Franja y la Ruta, como el puerto del Pireo y el ferrocarril Budapest-Belgrado. Las dos partes comparten un amplio consenso sobre temas como la defensa del multilateralismo y la mejora de la gobernanza global, y han logrado resultados positivos en la lucha contra el cambio climático y la respuesta conjunta al COVID-19.

Dicho esto, también hemos notado que la política europea hacia China parece sufrir una «disonancia cognitiva». Es difícil imaginar que, por un lado, Europa busque construir una asociación estratégica integral con China y, por otro, defina a China como un rival sistémico. Esta lógica no solo ha socavado las relaciones entre China y Europa, sino que también ha traído confusión a los propios amigos europeos. La diferencia de sistemas no significa que China y Europa tengan que ser rivales. Las dos partes bien podrían respetarse, aprender y complementarse. En este contexto, estamos dispuestos a tener un compromiso y una comunicación más estrechos y a mejorar seriamente el entendimiento mutuo entre China y Europa, incluido un diálogo abierto y sincero sobre temas como los derechos humanos y la democracia. Además, esperamos que Europa, como fuerza importante en el proceso hacia una mayor multipolaridad, forme una percepción independiente, objetiva y racional de China en una fecha temprana, y promueva y profundice su cooperación mutuamente beneficiosa con China siguiendo el principio de autonomía estratégica. . Si China y Europa, como dos fuerzas principales, grandes mercados y grandes civilizaciones, pueden aprovechar las fortalezas de cada uno y forjar una sinergia sobre la base del respeto mutuo, esto será un buen augurio para el mundo y la humanidad.

En el Acuerdo Integral de Inversiones China-UE, se trata de un acuerdo económico y comercial con el nivel más alto de apertura y el umbral de acceso al mercado más bajo hasta la fecha para China. Es bueno para China e incluso mejor para Europa. Los obstáculos al acuerdo son obstáculos para el propio desarrollo y dañarán los intereses a largo plazo de los ciudadanos europeos.

Pregunta: En noviembre de este año, el presidente Xi Jinping presidió la Cumbre especial para conmemorar el 30 aniversario del diálogo entre China y la ASEAN a través de un enlace de video. Él y los líderes de los países de la ASEAN anunciaron la mejora de las relaciones entre China y la ASEAN a una Asociación Estratégica Integral. ¿Cómo evalúa el desarrollo de la diplomacia de vecindad de China este año?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: Este año ha sido un año de progreso y cosecha para China y otros países asiáticos. China ha fortalecido y mejorado sus relaciones con la ASEAN. Las dos partes se han mantenido juntas en la lucha contra COVID-19. La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) se ha firmado y pronto entrará en vigor. China y la ASEAN han intensificado la cooperación en la economía digital, la economía azul y la economía verde. La conectividad se ha acelerado en todos los ámbitos y el ferrocarril China-Laos ha comenzado a funcionar con éxito. La cuestión del Mar de China Meridional se ha gestionado eficazmente en el marco de la Declaración sobre la conducta de las partes en el Mar de China Meridional (DOC), y la libertad de navegación y sobrevuelo se ha protegido de conformidad con la ley. En cuestiones de puntos críticos como Afganistán y Myanmar, China se ha mantenido en estrecha coordinación con los países de la región para salvaguardar conjuntamente la estabilidad en esta parte del mundo.

Asia sigue siendo una región con la mayor vitalidad y potencial de desarrollo del mundo. Esto no ha sido fácil. Es el resultado de años de arduo trabajo solidario de China y los países de la región, y merece ser apreciado por todos. Mientras tanto, también vemos nuevos desafíos en esta región. Hay dos tendencias divergentes: una es la búsqueda conjunta del desarrollo y la prosperidad mediante la confianza y la cooperación mutuas; la otra es crear división y confrontación mediante la “construcción de muros” y el “desacoplamiento”. Es importante que los países asiáticos se mantengan claros, firmes en sus posiciones y tomen la decisión correcta que sirva a sus intereses fundamentales ya largo plazo. No debemos permitir que ningún país fuera de esta región avive la confrontación de bloques en la región y empuje a Asia hacia una nueva guerra fría; no debemos permitir que ningún país fuera de esta región socave la estructura de cooperación regional existente y el proceso de integración regional y los reemplace por uno de su propio diseño; no debemos permitir que ningún país fuera de esta región provoque una carrera de armamentos en la región o incluso la proliferación de armas nucleares y amenace la seguridad y la estabilidad en Asia.

Pregunta: La Octava Conferencia Ministerial del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) se celebró con éxito en noviembre. El presidente Xi Jinping pidió la construcción de una comunidad China-África con un futuro compartido en la nueva era. ¿Qué medidas tomará China para seguir desarrollando sus relaciones con África y otros miembros del mundo en desarrollo?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: Este año marca el 65 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre China y los países africanos. No hace mucho, celebramos con éxito la Octava Conferencia Ministerial de la FOCAC a pesar del impacto del COVID-19. El presidente Xi Jinping presentó el espíritu de amistad y cooperación China-África por primera vez, presentó cuatro propuestas para construir una comunidad China-África con un futuro compartido en la nueva era y anunció nueve programas de cooperación con África. Todo esto marcó un nuevo hito en la historia de las relaciones China-África.

Mientras tanto, las relaciones de China con otros miembros del mundo en desarrollo, incluidos los países de América Latina y el Caribe, los países árabes y los países insulares del Pacífico, han logrado importantes avances durante el año, con resultados fructíferos en diversas áreas de cooperación.

China es un miembro incondicional del mundo en desarrollo. Independientemente de cómo evolucione la situación internacional, China apoyará inquebrantablemente al mundo en desarrollo y profundizará inquebrantablemente la cooperación mutuamente beneficiosa con otros países en desarrollo. El voto de China en las Naciones Unidas pertenece al mundo en desarrollo. De cara al futuro, nos centraremos en las siguientes prioridades:

En primer lugar, defender el principio de asistencia mutua para desarrollar conjuntamente un escudo de inmunidad. China continuará haciendo todos los esfuerzos posibles para proporcionar a los países en desarrollo que lo necesiten vacunas COVID y suministros esenciales para garantizar la accesibilidad y asequibilidad de las vacunas en los países en desarrollo y ayudar a aumentar su capacidad, confianza y determinación para combatir el virus.

En segundo lugar, respetar el principio de beneficio mutuo para desarrollar conjuntamente un motor de desarrollo. Continuaremos siguiendo el principio de perseguir el bien mayor y los intereses compartidos, promover la coordinación estratégica con otros países en desarrollo, aumentar el comercio y la inversión y expandir la cooperación práctica para ayudar a otros países a mejorar la capacidad de desarrollo sostenible y autogenerado.

En tercer lugar, defender el principio de sinceridad, resultados reales, amistad y buena fe para construir juntos un puente para la amistad. Fortaleceremos los intercambios y el aprendizaje mutuo con otros países en desarrollo en los campos de partidos políticos y asuntos políticos, reducción de la pobreza y desarrollo, y servicios médicos y de salud, profundizaremos la amistad entre los pueblos, salvaguardaremos conjuntamente los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo, y transmitir el espíritu de amistad y cooperación de generación en generación.

Pregunta: La apresurada retirada de las fuerzas estadounidenses este año ha atraído la atención mundial sobre la situación afgana. ¿Qué papel ha jugado China en la resolución del problema de Afganistán y otros problemas de puntos críticos?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: En 2021, el mundo entero fue testigo del Momento de Kabul, cuando las fuerzas estadounidenses abandonaron Afganistán a toda prisa. Esta retirada irresponsable ha provocado una grave crisis humanitaria para el pueblo afgano y enormes desafíos de seguridad para la estabilidad regional. Las escenas de caos e incluso de brutalidad impactante en el aeropuerto de Kabul permanecerán en la memoria de la humanidad para siempre como una marca histórica del fracaso de la llamada “transformación democrática”.

Al enfrentar los cambios repentinos en Afganistán, China no se quedó sentada, sino que extendió una mano amiga. Inmediatamente nos comunicamos con el pueblo afgano con asistencia humanitaria de emergencia, especialmente vacunas, alimentos y suministros para el invierno. El pueblo afgano ha sufrido años de guerra y agitación y no debería tener que soportar más los estragos de la pandemia, el hambre y el frío. China ha facilitado activamente la coordinación internacional y ha desempeñado un papel constructivo en una transición estable de la situación de Afganistán. Estos esfuerzos han sido bienvenidos y elogiados por personas en todo Afganistán. Mientras hablamos, Afganistán todavía enfrenta serios desafíos en la economía, los medios de vida de las personas, la seguridad y la gobernanza. China continuará aplicando la política de amistad hacia todo el pueblo afgano. Apoyamos a Afganistán para construir un gobierno inclusivo, poner fin a las turbulencias, restaurar la estabilidad y reconstruir el país, para que el pueblo afgano pueda disfrutar de los beneficios de la paz y la tranquilidad.

Quiero hacer hincapié en que los principales países tienen responsabilidades especiales e importantes para la paz y la estabilidad mundiales. Al manejar los problemas de los puntos críticos, los países principales deben defender la justicia, no buscar intereses egoístas; promover la paz, no abusar del uso de la fuerza; fomentar el diálogo, no recurrir a sanciones deliberadas; y respetar las opiniones de los países interesados, no arrojar su peso.

Durante el año pasado, China ha tenido firmemente presente y cumplido su responsabilidad y misión. Hemos propuesto una iniciativa de cinco puntos para promover la paz y la estabilidad en el Medio Oriente, con miras a alentar a los países de la región a escapar de la rivalidad geopolítica entre las grandes potencias y lograr el auto-fortalecimiento a través de la unidad. Hemos presentado una propuesta de tres puntos para la implementación de la solución de dos estados para facilitar un arreglo justo de la cuestión palestina y una gobernanza efectiva en el Estado de Palestina. Hemos presentado una propuesta de cuatro puntos para la solución de la cuestión siria y apoyamos a Siria para acelerar la reconciliación y la reconstrucción, así como para regresar a la familia árabe. Hemos facilitado la reanudación del cumplimiento del JCPOA para salvaguardar el régimen internacional de no proliferación nuclear. Hemos promovido el diálogo entre las partes pertinentes en Myanmar para alentar un relanzamiento de la transición democrática. Seguimos comprometidos con la paz y la estabilidad en la península de Corea y hemos trabajado para lograr avances sincronizados en el establecimiento de un mecanismo de paz permanente y la desnuclearización de la península.

Lo que ha sucedido demuestra que la creciente fuerza de China aumenta la fuerza por la paz y el aumento de la influencia de China aporta factores más constructivos. China seguirá trabajando con el resto del mundo, desempeñará el papel que le corresponde y hará una mayor contribución a la paz internacional y regional.

Pregunta: El presidente Xi Jinping presentó una Iniciativa de Desarrollo Global (IDG) por primera vez durante el Debate General del 76º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que recibió una amplia atención de la comunidad internacional. ¿Cuál es la relación entre el GDI y la visión de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad? ¿Cómo implementará China la GDI?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: El desarrollo está en la cima de la agenda de gobernanza y el tema permanente de la sociedad humana. Sin desarrollo, nada sería posible. El GDI es un bien público internacional de China. Es un esfuerzo importante implementar la visión de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Y demuestra la visión global y la filosofía centrada en las personas del presidente Xi Jinping. El concepto más central de la GDI es poner a las personas al frente y al centro. Su objetivo más importante es superar los desafíos planteados por la pandemia y acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Su objetivo más fundamental es satisfacer las aspiraciones de las personas de todo el mundo de una vida mejor y realizar los valores comunes de la humanidad. En poco más de tres meses desde que se propuso, el GDI ha ganado el respaldo y el apoyo de múltiples organizaciones internacionales, incluidas las agencias de la ONU y casi 100 países.

China no solo ha presentado la IDG, sino que también tomará medidas para cumplir esta importante iniciativa. A través de la plataforma de la ONU y los canales multilaterales y bilaterales, sinergizaremos aún más las estrategias de cooperación para el desarrollo con otras partes y promoveremos la colaboración entre los procesos de desarrollo de varios países, regiones y mecanismos. Profundizaremos la cooperación práctica en las ocho áreas prioritarias de la IDG para generar una fuerte sinergia para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a tiempo. Cumpliremos activamente nuestro compromiso de proporcionar tres mil millones de dólares estadounidenses adicionales de asistencia internacional en los próximos tres años, y apoyaremos fervientemente a otros países en desarrollo en la lucha contra el COVID y la restauración del desarrollo económico y social. Y trabajaremos con todas las partes para construir una comunidad global de desarrollo con un futuro compartido.

Pregunta: Este año marca el 50º aniversario de la restauración de la sede legal de Nueva China en las Naciones Unidas. ¿Cómo evalúa el papel de China en el escenario internacional durante los últimos 50 años? ¿Por qué se destaca la práctica del multilateralismo en las circunstancias actuales?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: Hace cincuenta años, se restauró la sede legal de la República Popular China en las Naciones Unidas. Fue una victoria que pertenece no solo al pueblo chino, sino también a todas las fuerzas por la paz y la justicia en el mundo.

Cincuenta años después, como el país en desarrollo más grande del mundo y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China está desempeñando un papel cada vez más importante en la salvaguardia de la paz mundial y haciendo cada vez más contribuciones al progreso humano.

Hemos seguido un camino de desarrollo pacífico. China nunca ha librado una sola guerra y siempre está comprometida con la solución política de los problemas de los puntos críticos. China ha contribuido con más efectivos de mantenimiento de la paz que cualquier otro miembro permanente del Consejo de Seguridad y se ha convertido en el segundo mayor contribuyente financiero de las Naciones Unidas y las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.

Hemos defendido la equidad y la justicia internacionales. China ha defendido las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en la Carta de la ONU, ha defendido los derechos de las personas de diferentes países a elegir sus vías de desarrollo y sistemas políticos de acuerdo con sus respectivas condiciones nacionales, y nunca ha dudado en defender a otros países en desarrollo.

Hemos implementado una estrategia de apertura en la que todos ganan. Veinte años después de unirse a la Organización Mundial del Comercio, China ha hecho más que sus compromisos sobre reducción de aranceles y acceso al mercado. Ha contribuido alrededor del 30 por ciento al crecimiento mundial durante muchos años.

Hemos participado activamente en asuntos internacionales. China ha estado profundizando la cooperación con las Naciones Unidas. Hasta la fecha, se ha unido a casi todas las organizaciones intergubernamentales y a más de 600 convenciones internacionales. Nos hemos ganado el reconocimiento y el respeto del mundo con acciones reales, y la nación china ahora se enorgullece de formar parte de la familia de naciones.

Cinco décadas después, el multilateralismo se enfrenta a graves desafíos. Ciertos países, que utilizan el multilateralismo como tapadera, en realidad están adoptando medidas unilaterales. Los miembros de la comunidad internacional deben denunciar conjuntamente el falso multilateralismo en diversas formas, defender de manera inequívoca el orden internacional sustentado por el derecho internacional y realizar esfuerzos inquebrantables para promover una mayor democracia en las relaciones internacionales.

Pregunta: Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing se celebrarán pronto. Estados Unidos y un puñado de otros países han dicho que no enviarían oficiales a los Juegos. ¿Cuál es tu opinión?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: El espíritu olímpico se basa en la amistad, el entendimiento mutuo, la solidaridad y el juego limpio. La politización de los Juegos Olímpicos por parte de ciertos países viola y desacredita por completo el espíritu olímpico. En el reciente 76º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se adoptó por consenso una resolución sobre la tregua olímpica para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Este documento, copatrocinado por 173 Estados miembros, dice mucho sobre el compromiso colectivo de la comunidad internacional con el espíritu olímpico y su firme apoyo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Los atletas de todas las nacionalidades son las verdaderas estrellas en el escenario olímpico, aclamados por cientos de millones de fanáticos del deporte en todo el mundo. Las maniobras políticas de unos pocos políticos occidentales no dañarán unos Juegos Olímpicos espléndidos, solo expondrán su fea intención.

Siguiendo un enfoque verde, inclusivo, abierto y limpio, China garantizará una preparación de alto nivel y alta calidad para los Juegos Olímpicos de Invierno y presentará a la gente de todos los países unos Juegos optimizados, seguros y espléndidos. Creemos que, sea cual sea la interferencia que pueda haber, los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing promoverán el espíritu olímpico, ayudarán a mejorar el entendimiento y la amistad entre personas de diferentes países, demostrarán la fuerza de la solidaridad y la cooperación internacionales y traerán más confianza y coraje a un mundo aún bajo la sombra de una pandemia.

Pregunta: Este año, China reanudó las relaciones diplomáticas con Nicaragua y degradó las relaciones con Lituania al nivel de encargado de negocios, lo que demostró la firme voluntad de China de salvaguardar su soberanía e integridad territorial. ¿Cuál es su opinión sobre las perspectivas de las contiendas diplomáticas con respecto a Taiwán?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: Recientemente, Nicaragua reanudó las relaciones diplomáticas con China y volvió al camino correcto del principio de una sola China. China ha ganado un nuevo amigo en el mundo. Esto prueba plenamente que el principio de una sola China es un principio reconocido universalmente y representa la aspiración de la gente y la tendencia del mundo. Sobre la cuestión de Taiwán, permítame también enfatizar lo siguiente:

Solo hay una China en el mundo y Taiwán es parte de China. Este es un hecho histórico y legal innegable. Aunque existe un antagonismo político entre los dos lados del Estrecho de Taiwán como resultado de la guerra civil que se libró hace muchos años, la soberanía y la integridad territorial de China nunca se han roto y no se romperán. Este es el verdadero status quo de la cuestión de Taiwán y también la esencia del Consenso de 1992, que refleja el principio de una sola China y, por lo tanto, constituye la base para el desarrollo pacífico de los lazos a través del Estrecho. Sin embargo, las autoridades del DPP se han empeñado en socavar este statu quo y esta base. Ellos son los responsables de las tensiones actuales en el Estrecho de Taiwán. Estados Unidos ha retrocedido en su compromiso contraído cuando estableció relaciones diplomáticas con China, condonó e instigó a las fuerzas de la “independencia de Taiwán” y trató de distorsionar y vaciar el principio de una sola China. Esto pondrá a Taiwán en una situación extremadamente precaria y traerá un costo insoportable para los propios Estados Unidos.

La reunificación de China es una tendencia imparable. Los intentos de buscar la «independencia de Taiwán» terminarán inevitablemente en un fracaso. No hay otra salida para Taiwán que la reunificación con el continente. Ésta es una tendencia inexorable de la historia y el único resultado práctico y lógico.

Pregunta: En 2022, el PCCh convocará su XX Congreso Nacional. Ahora que China se embarca en un nuevo viaje hacia el cumplimiento de su Objetivo del Segundo Centenario, ¿cómo contribuirá la diplomacia de China al desarrollo nacional? ¿Cuáles son las prioridades diplomáticas de China en 2022?

Consejero de Estado y Canciller chino, Wang Yi: En 2022, nosotros en el servicio diplomático nos uniremos más de cerca al Comité Central del PCCh con el camarada Xi Jinping en su núcleo, y cumpliremos con nuestro deber para con el Partido, ayudaremos a resolver las preocupaciones de nuestro país y nos dedicaremos al bienestar. ser del pueblo. Nos centraremos en ocho prioridades:

Primero, haremos todo lo posible por crear un entorno externo favorable para el 20º Congreso Nacional del PCCh. El XX Congreso Nacional del PCCh es la mayor prioridad y el evento político más importante para el Partido y el país en el próximo año. Nos protegeremos firmemente y abordaremos todo tipo de riesgos y desafíos externos y contaremos activamente las historias del PCCh y del pueblo chino, a fin de fomentar un entorno externo seguro y estable para el éxito del XX Congreso Nacional del PCCh. Este será el foco principal de nuestra labor diplomática a lo largo de 2022.

En segundo lugar, haremos esfuerzos sólidos para el éxito de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Beijing se dirige hacia el ciclo olímpico. Mantendremos el espíritu olímpico, fomentaremos una atmósfera internacional positiva, amistosa y armoniosa para los Juegos y presentaremos unos Juegos Olímpicos optimizados, seguros y espléndidos al mundo.

En tercer lugar, configuraremos activamente el curso de la reforma del sistema de gobernanza mundial. El próximo año, los países asiáticos albergarán una serie de eventos multilaterales. China asumirá la presidencia de los BRICS y será la sede de la cumbre de los BRICS. La reunión de líderes económicos de APEC y las cumbres del G20 y la OCS también se llevarán a cabo en países asiáticos. «El tiempo de Asia» llegará en la gobernanza global. Participaremos activamente, sugeriremos ideas para el camino a seguir, continuaremos en alto la bandera del verdadero multilateralismo y contribuiremos con más sabiduría china y energía asiática a la reforma y mejora del sistema de gobernanza global.

En cuarto lugar, tomaremos medidas proactivas para abordar los numerosos desafíos en la era posterior a COVID. Implementaremos completamente la Iniciativa de Acción de Cooperación Global en Vacunas, llevaremos a cabo activamente la cooperación en la investigación y el desarrollo de medicamentos COVID, mantendremos la solidaridad internacional y fomentaremos la sinergia internacional para mejorar la preparación contra futuras pandemias. También fortaleceremos la comunicación y la coordinación con otros países y las Naciones Unidas, mejoraremos el apoyo para la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y promoveremos la implementación integral de la Iniciativa de Desarrollo Global.

En quinto lugar, profundizaremos y ampliaremos las asociaciones globales. El próximo año, China celebrará importantes aniversarios de sus relaciones diplomáticas con varios países. Los tomaremos como la oportunidad de consolidar la amistad tradicional y ampliar la cooperación bilateralmente, esforzarnos por mantener un crecimiento general estable y equilibrado de las relaciones de China con otros países importantes, seguir impulsando el desarrollo interconectado con los países vecinos y ofrecer pleno apoyo a todos los países en desarrollo en compartir los beneficios del desarrollo.

En sexto lugar, continuaremos salvaguardando resueltamente los intereses fundamentales de China. Cumpliremos fielmente con nuestros deberes y responsabilidades, y estaremos a la altura de las expectativas del Partido y del pueblo. Lucharemos resuelta y enérgicamente contra cualquier intento de socavar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China. Y lucharemos con firmeza y eficacia contra cualquier movimiento que socave los derechos e intereses legítimos del pueblo chino.

Séptimo, serviremos activamente a la apertura y el desarrollo de China. Promoveremos la cooperación de la Franja y la Ruta de alta calidad y salvaguardaremos el funcionamiento estable y fluido de las cadenas industriales y de suministro mundiales. Participaremos activamente en la gobernanza climática global y daremos un mayor ímpetu al esfuerzo interno de China para promover la transición y el desarrollo ecológicos y con bajas emisiones de carbono. Implementaremos bien la Asociación Económica Integral Regional y trabajaremos para promover la adhesión de China al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Facilitaremos los acuerdos de libre comercio con el Consejo de Cooperación del Golfo lo antes posible, aceleraremos las negociaciones de libre comercio entre China, Japón y la República de Corea y exploraremos formas de promover la liberalización y la facilitación del comercio y las inversiones con Europa, África, América Latina y el Caribe. Al hacerlo, contribuiremos al esfuerzo nacional de impulsar las circulaciones económicas nacionales e internacionales y fomentar un nuevo paradigma de desarrollo.

En octavo lugar, serviremos al pueblo de todo corazón mediante el trabajo diplomático. Profundizaremos la reforma de los servicios consulares, mejoraremos los mecanismos y sistemas de trabajo de protección consular, reforzaremos la legislación en materia de protección consular y aceleraremos el desarrollo de servicios consulares y servicios consulares digitales. Aceleraremos los esfuerzos para construir un sistema para la protección de los ciudadanos y los intereses chinos en el extranjero, y tomaremos medidas concretas para proteger la seguridad y los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y las instituciones chinos en el extranjero.

El año 2022 es el año del tigre en el calendario lunar chino. Nosotros, en el servicio diplomático de China, mantendremos una visión global, avanzaremos con pasos seguros y tomaremos acciones concretas. Trabajaremos en solidaridad y colaboración con la comunidad internacional para dinamizar la paz mundial y el desarrollo con «la vitalidad del tigre», y promover un mayor progreso y «un salto de tigre» en el desarrollo humano.