Caraqueños disfrutan de los parques en la flexibilización

Los caraqueños pudieron esta semana volver a disfrutar del verdor de los parques luego de más de 220 días cerrados por la pandemia del coronavirus. En el marco del esquema 7+7 plus diferentes espacios públicos como parques y teleféricos han abierto sus puertas paulatinamente implementando normas de bioseguridad y prevención.

En el parque Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado al este de la ciudad capital, y el Alí Primera, en Catia, le dieron la bienvenida al público desde el pasado martes y por medidas sanitarias limitaron el ingreso de personas al 40% de su capacidad.

Los citadinos, especialmente los deportistas, celebraron la medida del Gobierno de abrir los espacios públicos del país, aunque deben adaptarse a las normas de bioseguridad que incluye esta nueva normalidad, puesto que el virus aún está circulando.

En el centro de Caracas, el personal que labora en el parque Los Caobos realizó una jornada de limpieza para poder recibir hoy al público.

Medidas. Las normas de los lugares de esparcimiento se adaptan al espacio y sus capacidades. En ese sentido, el parque Generalísimo Francisco de Miranda estableció nuevos horarios de atención. Los días lunes prestará el servicio de 6:00 am a 9:00 am y el resto de la semana de 6:00 am a 2:00 pm.

Para el ingreso de 1.200 personas permitidas en el lugar, se distribuyó de la siguiente manera: por el acceso del estacionamiento 1, en la Francisco de Miranda, solo se le permitirá la entrada a 150 vehículos, y por la entrada principal ingresarán 600 personas. Además, se restringió el acceso por el estacionamiento 2, frente al Museo de Transporte.

Realizaron jornada de limpieza en el parque Los Caobos. María Isabel Batista

El parque Alí Primera se mantiene abierto de 5:00 am hasta las 4:30 pm, y Los Caobos de 7:00 am a 7:00 pm, informaron funcionarios de Inparques.

Las actividades permitidas a los usuarios son caminatas, trotes, observación y esparcimiento. En el caso de jornadas grupales como yoga y afines se debe aplicar el distanciamiento social de 1,5 metros entre cada persona.

Los prestadores de servicios que hacen vida en los parques abrirán sus negocios con 40 % de la capacidad de atención al público, así mismo deben garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad de sus trabajadores y de los usuarios, quienes deben usar obligatoriamente tapabocas.

En el parque del Este se retoman los históricos paseos en botes, pero esta vez solo podrá subir un usuario en bote para dos personas y dos usuarios para el bote con capacidad para cuatro personas.

Asimismo, se restringió el uso de las canchas deportivas y espacios abiertos para las actividades de contacto físico como básquet, fútbol, béisbol.

Teleférico. El sistema teleférico Warairarepano encendió ayer sus motores para dar acceso al público capitalino, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Entre las nuevas normas se redujo el número de usuarios por cabinas a cuatro personas para evitar las aglomeraciones. Igualmente, en los establecimientos comerciales tienen estipuladas las normas de prevención de cada espacio. El restaurante 1956 realizó un demarcaje para el distanciamiento de las mesas.

En su primer día de reapertura de las actividades comerciales, el Waraira reportó afluencia de personas que salieron a distraerse.

Consejos de Bioseguridad

l Practique el distanciamiento social y evite espacios concurridos.

l Evite reunirse con personas con las que no convive.

l El tapabocas utilícelo en todo momento, en especial si hay personas a su alrededor.

l Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

l Gel desinfectante. Si no hay agua y jabón utilice un gel para las manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.

l Quédese en casa si esta enfermo.