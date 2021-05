Carolina del Sur aprueba ejecuciones con pelotón de fusilamiento

La Cámara de Representantes de Carolina del Sur votó el miércoles para agregar un pelotón de fusilamiento a los métodos de ejecución del estado en medio de la falta de drogas de inyección letal, una medida destinada a reactivar las ejecuciones en un estado que alguna vez tuvo una de las más activas zonas de ejecución en Estados Unidos.

El proyecto de ley, aprobado por una votación de 66 a 43, requerirá que los reclusos condenados elijan recibir un disparo o electrocutarse si no se dispone de drogas de inyección letal. El estado es uno de los nueve que todavía usa la silla eléctrica y se convertirá en el cuarto en permitir un pelotón de fusilamiento.

Este jueves se cumplieron 10 años de la última vez que Carolina del Sur ejecutó a un prisionero sentenciado a muerte.

El Senado ya había aprobado el proyecto de ley en marzo, con una votación de 32-11. La Cámara solo hizo cambios técnicos menores a esa versión, lo que significa que después de una votación final de rutina en la Cámara y una aprobación del Senado, irá al gobernador republicano Henry McMaster, quien ha dicho que la firmará.

Hay varios prisioneros en fila para ser ejecutados. Los funcionarios penitenciarios dijeron que tres de los 37 condenados a muerte de Carolina del Sur están fuera de las apelaciones. Pero también es probable que se presenten demandas contra las nuevas reglas de la pena de muerte.

“Tres seres humanos vivos que respiran con un latido del corazón y que este proyecto de ley tiene como objetivo matar”, dijo el representante demócrata Justin Bamberg, golpeando rítmicamente el micrófono frente a él. “Si presiona el botón verde al final del día y vota para aprobar este proyecto de ley fuera de este organismo, es posible que también esté haciendo el cambio usted mismo”.

Carolina del Sur comenzó a usar la silla eléctrica en 1912 después de hacerse cargo de la pena de muerte de condados individuales, que generalmente ahorcaban a los prisioneros. Los otros tres estados que permiten un pelotón de fusilamiento son Mississippi, Oklahoma y Utah, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.

Tres presos, todos en Utah, han sido asesinados por un pelotón de fusilamiento desde que Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1977. Diecinueve presos han muerto en la silla eléctrica este siglo.

Falta de dosis para inyección letal

Carolina del Sur no puede ejecutar a nadie ahora porque su suministro de drogas de inyección letal expiró y no ha podido comprar más. Actualmente, los reclusos pueden elegir entre la silla eléctrica y la inyección letal. Dado que los medicamentos no están disponibles, eligen la inyección.

El proyecto de ley mantiene la inyección letal como el método principal de ejecución si el estado tiene las drogas, pero requiere que los funcionarios de la prisión usen la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento si no es así.

“Las familias de las víctimas de estos crímenes capitales no pueden lograr un cierre porque estamos atrapados en esta etapa de limbo donde se han agotado todas las apelaciones potenciales y las condenas impuestas legalmente no pueden llevarse a cabo”, dijo el representante republicano Weston Newton.

La falta de drogas y las decisiones de los fiscales de solicitar declaraciones de culpabilidad con sentencias de cadena perpetua garantizadas en los juicios de pena de muerte han reducido la población condenada a muerte en el estado casi a la mitad, de 60 a 37 reclusos, desde que se llevó a cabo la última ejecución en 2011. Desde De 2000 a 2010, el estado promedió poco menos de dos ejecuciones al año.

La reducción también se debe a las muertes naturales y a los prisioneros que ganaron apelaciones y fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Los fiscales han enviado solo a tres nuevos presos al corredor de la muerte en la última década.

Con información de AP