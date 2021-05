Cartones de Venezuela reinicia operaciones bajo control obrero

La empresa “Cartones de Venezuela”, con sede en Petare, Municipio Sucre del Estado Miranda, retomó sus operaciones luego de haber sido recuperada por sus trabajadores.

En un pase presidencial, Neil José Alviarez, trabajador de esta planta, explicó al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, cómo de lleva la gestión bajo la administración de la clase trabajadora venezolana, acompañado por el estado, donde elaboran solución de empaque y cajas de cartón, por medio de tres vértices.

“Uno, que es lo fundamental, es la producción (…) Debemos aplicar el método que es el nuevo modelo de producción socialista para incrementar la producción para avenzar el mantenimiento y elevar el estado de bienestar de la clase trabajadora.”, apuntó Alviarez.

También señaló que parte de este vértice, lo acompaña el equipo de trabajadores sociales, donde no solo se prioriza al trabajador, sino también a su familia en mejoría del bienestar social. El segundo vértice, se concentra en el mantenimiento y buen funcionamiento de las maquinas, Alviares reflexionó que si no se la da la debida atención a las mismas, no se puede avanzar en la fabricación del producto final.

Finalmente, el tercer vértice, se concentra en el bienestar social de la clase trabajadora. En este punto, se busca elevar la reivindicación de este sector, más allá del tema salarial, tocando el tema social, de esta manera, se aborda las necesidades personales, donde los resultados arrojan el cómo mejorar sus condiciones y las de su entorno familiar.

