Chile comienza la vacunación este jueves como regalo de Navidad

Este jueves, Chile inicia la jornada de vacunación contra el Covid-19, una vez que llegaron a esa nación las primeras 10 mil dosis enviadas por el laboratorio Pfizer-BioNTech.

Las vacunas arribaron al aeropuerto Arturo Merino de Santiago de Chile y fueron recibidas por el presidente chileno Sebastián Piñera y los ministros de Interior, Salud, Ciencias y Relaciones Exteriores, reseña Prensa Latina.

El programa comenzará con los grupos de riesgo como el personal de salud de los tres hospitales de la capital, mientras que desde este viernes se desplegará hacia las regiones de Biobío, La Araucanía y Magallanes, las más afectadas por la pandemia, informó Piñera, quien enfatizó que la vacuna “es segura y eficaz”.

“El hecho de que llegó la vacuna no significa que terminó la pandemia, tenemos que seguir conviviendo con el coronavirus muchos meses más. No bajemos la guardia, no caigamos en falsas esperanzas, cada uno se debe cuidar a sí mismo”, instó el mandatario a la población.

Se tiene previsto que la próxima semana llegue otro cargamento de 10 mil dosis, como parte de un contrato firmado por Chile con Pfizer-BioNTech para la compra de 10 millones de dosis.

Las autoridades chilenas prevén que en el primer semestre de 2021 sean vacunados el personal de salud, los adultos mayores, las personas con padecimientos crónicos y otras con mayor peligro de contagio, para posteriormente seguir con la vacunación del resto de la población.

