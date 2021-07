China aporta $3 mil millones a países en desarrollo contra la pandemia

El presidente Xi Jinping anunció hoy que China aportará tres mil millones de dólares adicionales para apoyar el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19 y la recuperación económica en países en desarrollo.

Al intervenir en la cumbre virtual de emergencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, detalló que la asistencia se extenderá por tres años, manifestó apoyo a la liberación de patentes de las vacunas desarrolladas contra la enfermedad y se comprometió a trabajar con la Organización Mundial del Comercio para pronto alcanzar una decisión al respecto.

El mandatario informó sobre el suministro más de 500 millones dosis de inmunizantes chinos a naciones del mundo y clamó por más cooperación frente a la pandemia, cero barreras, y mayor apertura e integración entre las economías de la región.

Consideró pertinente impulsar el desarrollo inclusivo, promover la liberalización y facilitar el comercio y las inversiones mientras se busca superar las adversidades derivadas de la pandemia.

‘Debemos eliminar barreras, no erigir muros. Debemos abrir, no cerrar. Debemos buscar la integración, no el desacoplamiento. Ésta es la forma de volver a la globalización económica más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos’, afirmó Xi.

También abogó por aprovechar al máximo los avances científico-tecnológicos y dar impulso a la economía digital.

Prensa Latina