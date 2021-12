Claudio Fermín abandera Alianza Democrática para la gobernación de Barinas

Yo nunca he sido abstencionista ni me he arrodillado a potencias extranjeras. Nunca he estado de acuerdo con que la crisis hay que agravarla para que esto se derrumbe. Nunca he jugado a la violencia. Yo nunca he sido parte de eso, a nadie estoy dividiendo.



Aquí ganamos todos. pic.twitter.com/SLbnas6mrm