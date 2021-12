Claudio Fermín presentó su plan de gobierno para Barinas

El candidato de la amplitud a la gobernación de Barinas, Claudio Fermín, presentó este miércoles las prioridades de su programa de gobierno, que estará centrado en la reactivación del campo, el desarrollo rural y los servicios públicos.

“Tenemos 600.000 hectáreas aptas para la siembra y este año no se llegaron a sembrar ni siquiera 40.000”, denunció. “Quienes han tenido todo el poder y todos los recursos durante 22 años no pueden venir ahora a hablar de una Barinas potencia. Si se aplican las mismas políticas de estos 22 años no vamos para ninguna parte”, expresó sobre la propuesta del candidato del chavismo, refiere una nota de prensa.

Fermín, quien es apoyado por 12 organizaciones políticas, entre ellas partidos que hasta ayer apoyaban a la MUD, afirmó que su gobierno va a concentrarse en la agricultura. “He designado una comisión técnica que se está preparando para el ciclo de siembra, para que no se repita lo de los últimos años, que ha resultado en un cementerio de maquinaria en todas las fincas”.

“Trabajando con fundamento y buena gerencia podemos producir el año que viene 100.000 hectáreas de maíz, que significa 400.000 toneladas y se traduce en $120 millones en movimiento de la economía, lo que es 25 veces el presupuesto de la gobernación”, profundizó el candidato, “pero para eso es necesario una gobernación que tenga una visión abierta de la economía”.

“Vamos a sentarnos con fundamento con el BCV para flexibilizar el encaje legal e impulsar el crédito agropecuario”, anunció.

Del mismo modo, se refirió a las abundantes fuentes de agua con las que cuenta el estado llanero y dijo que no hay agua en la entidad “por la irresponsabilidad en la conducción”.

Para Fermín, la clave de una gestión que resuelva los problemas de los barineses es la conformación de un gobierno de amplitud. “La amplitud es necesaria para que los sectores que tienen demandas puedan formar parte de las decisiones públicas, y es un antídoto contra la corrupción”, señaló, “y eso no se logra sustituyendo el gobierno de una familia por el de otra familia o por un club de amigos”.