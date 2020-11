Claudio Fermín: votar es el primer paso para rencociliar a Venezuela

El dirigente de la tolda Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín aseguró que el primer paso para la reconciliación del país es ejerciendo el derecho al voto en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. “Venezuela necesita una reconciliación sincera”, recalcó a través de su cuenta en la red social Twitter.

En un recorrido por diversos municipios del estado Cojedes, sostuvo un mensaje de unión, esperanza y cambio para el país, por lo que exhortó a todos y a todas a participar en los procesos políticos de ínteres para todos los venezolanos.

“La esperanza no puede cesar. Siempre hemos dicho que quien pone su esperanza en alguien no tiene nada de qué avergonzarse, quien tiene que avergonzarse es quien teniendo todo el poder no le cumplió a su pueblo. ¡El 6D vamos a recuperar la esperanza!” indicó.