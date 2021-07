Comercios en Caracas reciben criptomonedas

Locales de comida, servicios turísticos, hoteles, entretenimiento, deportes, inmuebles, vestimenta, calzado, y hasta entregas a domicilio, hacen uso en Caracas de las criptomonedas como mecanismo de pago, especialmente, el criptoactivo venezolano petro y el bitcoin, a través de biopago y billeteras digitales.

Grandes cadenas como Traki aceptan en casi todas sus tiendas ubicadas en la ciudad capital este tipo de pago, y así se puede observar a las afueras de los locales, y de acuerdo con la plataforma Petromap, que tiene un mapa interactivo con una distribución detallada de establecimientos, son varios los sitios en Caracas en los que se puede usar, particularmente el petro. Esta tienda por departamento, en Sabana Grande y El Recreo, posee puntos de venta para cancelar con bitcoin, dash, ethereum, litecoin, BNB, DAI y tether.

Hay otras herramientas digitales como el portal web Criptolugares que refiere sitios verificados que usan como alternativas cryptobuyer, ethereum, dash, bolivarcoin y más. Por ejemplo, en la avenida principal de Caricuao, hay un negocio llamado Tu Cachapa Caricuao que transa con bitcoin, ethereum y bolivarcoin.También destacan locales como KMC Laboratorio Clínico, un local ubicado en el Centro Gerencial Los Andes, en el cual los clientes tienen la oportunidad de cancelar los servicios únicamente con dash.

Asimismo, hay farmacias como Farmarato entre Montalbán y La Vega, donde aceptan bitcoin, cryptobuyer, dash, ethereum, litecoin, BNB, tether y DAI, igual que el Instituto Internet de la avenida Francisco de Miranda dedicado a la formación profesional en marketing digital y redes sociales.

La red de tiendas Gina y Bambino, en la categoría de calzado y vestimenta, en Caracas también acepta criptomonedas, mientras que en el transporte hay muchos negocios ejecutivos como las sucursales de la cadena Amigo’s Car Rental de Guairita y Chacaíto.

En supermercados como Excelsior Gama, desde finales de 2020, en sucursales de Macaracuay, La Urbina, Santa Mónica, Caurimare y Chuao se puede hacer uso de las monedas digitales dash, tether, litecoin, ethereum, BNB, DAI y bitcoin.

La compañía de televisión por cable Simple TV ofrece la opción de pagar sus paquetes de canales con criptomonedas, a través de una pasarela de pagos creada por la empresa Criptobuyer.

Testimonios. Harrison Rangel recientemente emprendió un negocio en el corredor comercial de Catia, parroquia Sucre, y en su local, Arágbi, dedicado a la comercialización de una variedad de accesorios de tecnología, herramientas de reparación y otras, acepta por lo general modalidades de pago electrónico conocidas como paypal y zelle, así como transferencias intercambiarias.

Asimismo, Harrison acepta las criptomonedas habilitadas en Petroapp, sin embargo, señala que no es común que los clientes le pidan cancelar de esta manera.

Dice que hasta la fecha solo algunos le han preguntado por curiosidad, debido a que en sus anuncios indica su aceptación, pero no es frecuente que le compren con algún criptoactivo. Hasta el momento, solo acepta petros, ya que asegura que por ser una creación venezolana le genera mucha más confianza.

Reyner Jaspe, trabajador independiente y productor de accesorios textiles, dijo que el uso de este método le ha servido para ahorrar su dinero, además que, particularmente el petro, es un recurso convertible, y pese a que no es el modo de pago más recurrente entre sus clientes, sí tiene un mínimo de usuarios que le han pagado en petros.

Indica que él también ha comprado bienes y servicios con criptomonedas, pocas veces lo ha hecho mediante biopago, por lo general usa la Petroapp, pero expresa que el hecho de que no exista una aplicación que haga el proceso expedito, hace que su intercambio le sea más complejo.

Servicios profesionales. Respecto a los servicios profesionales, el abogado Luis Cortés explica que este tipo de modos de pago, aunque tienen gran potencial, aún no son muy comerciales en el país.

Él, por ejemplo, ofrece sus servicios jurídicos y acepta las criptomonedas como retribución, incluso puntualizó que en una oportunidad, desde la ciudad, asesoró a una persona que vive en Argentina, quien se interesó en pagar con bitcoin.

“En cuanto al petro yo he trabajado con este criptoactivo, y para mis servicios lo acepto, si la persona me dice que desea pagar con petros, yo les suministro mi wallet para el Petroapp, pero el hecho de esta blockchain sea un portal, limita mucho el uso. Quizá sea una forma en la que no se consiga un usufructo, pero no les pongo a mis clientes objeciones, yo las acepto, porque son monedas que fácilmente puedo intercambiar y después les hago otra conversión”, acotó en entrevista con ÚN.

Cortés agrega que normalmente la gente le desembolsa dólares y bolívares, por eso la forma de pago con criptomoneda siempre la presenta como una segunda opción.

Criptoactivos

Petro. Es la primera criptomoneda emitida por un Estado y respaldada con sus recursos naturales. Es una divisa digital emitida por el Banco Central de Venezuela y que utiliza algunos aspectos de la tecnología blockchain.

Bitcoin. Es una divisa digital de pago descentralizada peer-to-peer, impulsada por sus usuarios sin ninguna autoridad central o intermediarios. La forma más común de comprar bitcoins es a través de plataformas como Gdax o Bitstamp.

Litecoin. Es una moneda de internet de tipo punto a punto que permite realizar pagos instantáneos. Es una red de pagos global y de código abierto que es completamente descentralizada y sin autoridades centrales.

Dash. Se basa en el código bitcoin, pero dispone de tecnologías innovadoras que le permiten enviar dinero en cuatro segundos. Compradores y vendedores se familiarizan con monedas digitales.