Dante Rivas reconoce resultados electorales en Nueva Esparta

El ex candidato a la gobernación de Nueva Esparta por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Dante Rivas, reconoció este martes los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales del pasado domingo 21 de noviembre, en las cuales está organización política junto a los partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo 5 de las 11 alcaldías y 2 legisladores al Clebne, así como un gran número de concejales.

«Mi agradecimiento infinito a quienes han creído y caminado conmigo, a quienes me han acompañado y apoyado siempre, en especial en esta gran batalla electoral. A quienes abrieron las puertas de sus casas y corazones. La gente siempre contará con mi cariño y apoyo. Me siento muy orgulloso del equipo que nos acompañó y de nuestro pueblo siempre esperanzado y seguimos trabajando porque nuestro proyecto no es llegar a la gobernación, sino la felicidad de nuestro pueblo», enfatizó el líder revolucionario.

Asimismo, Rivas felicitó al nuevo gobernador de la entidad Insular, Morel Rodríguez Ávila y lo conminó a hacer su trabajo y cumplir las promesas ofrecidas en campaña. Señaló que le desea todo el éxito, pensando en el bienestar de la colectividad neoespartana

Destacó como muy positivo el hecho de escoger la vía institucional y pacífica para presentar su propuesta.

«Como neoespartano, amante de este estado y de mi pueblo deseo lo mejor para todos. Que Nueva Esparta sea un estado próspero, desarrollado, feliz. Nueva Esparta tiene con qué, posee grandes potencialidades que debemos aprovechar. Y nosotros estaremos muy pendientes de que lo haga bien y le cumpla al pueblo. Desde nuestras responsabilidades siempre estaremos dando la batalla, trabajando, acompañando al pueblo. La lucha continúa. Nos queda aprender de nuestras experiencias, reorganizar y seguir avanzando y que este proceso nos sirva para unirnos y fortalecernos más», dijo Rivas.

Rivas agradeció a toda la vanguardia revolucionaria, líderes de comunidad, jefes de calle, y jefes de Ubch así como al Comando de campaña liderado por Carola Chávez, a todos los partidos aliados y a los candidatos que lo acompañaron en este proceso electoral, así como a su familia.