Datos ÚN: 7 de cada 10 opinan que los motorizados no cumplen las normas

Durante los últimos años ha crecido el uso de motocicletas en Venezuela. En 2022 se produjeron en el país 150.000 motos y en 2023 más de 200.000, según la Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladoras de Motociclos en Venezuela (Aifem). La razón puede tener que ver en lo restrictivo del acceso a la compra de carros con la ausencia de créditos para su adquisición, si bien en las últimas semanas el panorama en este rubro parece estar cambiando. Lo cierto es que posiblemente el aumento de la cantidad de motos circulantes ha hecho destacar la discusión sobre el cumplimiento o no cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los motorizados.

En mayo, el Consejo Municipal de Caracas aprobó una ordenanza que regule el uso y circulación de mototaxis y motocicletas en general, atendiendo a las inquietudes de la ciudadanía. También, movido por la frecuente ocurrencia de accidentes de tránsito que involucran a motociclistas, han resurgido las propuestas de restringir la circulación de motos en vías rápidas y en general a determinadas horas, particularmente en las noches.

En este contexto, en Datos ÚN decidimos sondear la opinión de la gente, tanto los que conducen motos como los que no, acerca de cómo es percibido el cumplimiento de normas por parte de los conductores de motocicletas y también sobre las propuestas mencionadas. Publicamos una encuesta digital en nuestro portal web y redes sociales y entre el lunes 27 y el jueves 30 de mayo participaron 835 personas. Lo que sigue son los resultados.

Hay conciencia de las faltas

En todos los ítems diferenciamos las opiniones de quienes manejan moto y quienes no lo hacen, y por supuesto indicamos el total general. En primer lugar, preguntamos a los participantes de nuestro sondeo si consideran que, en general, los motorizados cumplen con las normas de tránsito. Obtuvimos que 57,7% está totalmente en desacuerdo con esa afirmación. Además, oro 13,9% dijo estar más o menos en desacuerdo. Si sumamos estas dos opiniones tenemos que 71,6%, o sea siete de cada 10, consideran que los conductores de motos generalmente no cumplen las normas.

Al diferenciar las respuestas, tenemos que entre quienes no manejan moto 67,1% está totalmente en desacuerdo y 12,2% más o menos en desacuerdo, lo que suma 79,3%. En la otra acera, la de los motorizados, el desacuerdo es menor, pero llama la atención que también prevalece la opinión de que no se están cumpliendo las normas. 29,9% de quienes sí conducen moto dice estar totalmente en desacuerdo con la afirmación de que cumplen las normas y 19% dijo estar más o menos en desacuerdo. Esto suma 48,9% de motorizados que cuestionan el cumplimiento de normas por parte de ellos mismos.

Luego preguntamos cuáles son las normas que la audiencia considera que sí cumplen los motorizados. Para esto colocamos como opciones una lista de normas publicadas en la web del Instituto Nacional de Transporte Terrestre y obtuvimos que la más votada fue “Abstenerse de sujetarse de otro vehículo” con 39,8%. La segunda fue “vestir chalecos con material reflectivo” con 31,9%.

Pudimos observar, al diferenciar las respuestas, que las proporciones en este caso son similares entre motorizados y no motorizados.

Ahora veamos la opinión sobre cuáles son las normas que menos se cumplen. 69,7% del total de participantes opina que los motorizados no cumplen con respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. 67,2% considera que no respetan los semáforos y 66,5% que no cumplen con la precaución de no transitar con niños pequeños o más de dos personas a bordo.

Al diferenciar entre conductores y no conductores de motocicletas, podemos ver que hay diferencias. Mientras los motorizados advierten que la norma que menos cumplen es la de respetar los semáforos (59,2%), las personas que no manejan moto se inclinan más por señalar que no respetan las señales de tránsito y límites de velocidad (73,9%).

Se deben tomar medidas

Seguidamente, pasamos a preguntarle a nuestra audiencia su opinión sobre la propuesta de prohibir la circulación de motos por vías rápidas, como las autopistas, por ejemplo. Tenemos que una mayoría de 56% está totalmente de acuerdo y otro 12% dice estar más o menos de acuerdo. Sumados los dos ítems observamos que 68% consideraría aprobar esta medida.

Al dividir las respuestas, es destacable la observación de que, entre los motorizados, 39,8% dice estar totalmente de acuerdo con prohibir circular motos por vías rápidas. Otro 10,4% de motociclistas dijo que está más o menos de acuerdo. Al sumar ambas cifras tenemos que la mitad, 50,2%, de los conductores de motocicletas estaría de acuerdo con prohibir la circulación de motos por vías rápidas. Entre quienes no conducen moto, los porcentajes suben a 6,5% para totalmente de acuerdo y 12,5% para más o menos de acuerdo.

Sobre la restricción de la circulación de motos a determinadas horas, del total de los participantes en nuestro sondeo digital 63,4% afirma estar totalmente de acuerdo con la idea y otro 13,4% dice que está más o menos de acuerdo. Esto suma 76,8%.

Cuando dividimos las respuestas, llama mucho la atención que los propios motorizados, en su mayoría, estarían de acuerdo con la medida de restringir la circulación de motos en ciertos horarios. 46,4% de los motociclistas dijo estar totalmente de acuerdo y 15,2% afirma estar más o menos de acuerdo. Sumados los dos ítems, tenemos que 61,6% de los motorizados consideraría la aprobación de esta medida.

Mientras tanto, entre quienes no manejan moto 69,1% dijo que está totalmente de acuerdo y 12,8% que está más o menos de acuerdo, para una suma de 81,9%.

Estos resultados muestran en datos lo que es posible percibir en la opinión cotidiana. Si bien hay que advertir que esta encuesta no constituye un estudio científico de la opinión de la población sobre esta materia ni pretende reflejar una verdad absoluta, consideramos que aporta una medición de la opinión de la audiencia de Últimas Noticias y en cuanto tal puede servir como insumo para impulsar una consulta más amplia.