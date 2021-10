Datos ÚN: Aumentan los ánimos de participar el 21-N

Falta aproximadamente un mes para las elecciones del 21 de noviembre, cuando los venezolanos elegiremos a los próximos gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales de todo el país. Existe mucha expectativa sobre estos comicios, por varias razones. Principalmente, porque se trata de la primera vez desde octubre de 2017 que la oposición en pleno participará en unas elecciones. Hay que recordar que una parte de la oposición, la más extremista, optó por boicotear la elección presidencial de 2018 y mantuvo esta postura hasta las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020. En segundo lugar, este evento contará con la observación electoral de la Unión Europea, lo que significa un importante giro de estos países en su postura hacia Venezuela, ya que, también desde 2018, se habían embarcado junto al gobierno de Donald Trump en el plan de desconocimiento de las instituciones venezolanas y el bloqueo económico.

Además, la crisis económica puede hacer prever que la gente sentirá menos motivación de ejercer el sufragio que en otras ocasiones, lo que supone un reto para los actores políticos. En el mes de julio, en Últimas Noticias realizamos un sondeo digital para preguntarle a la gente cuál debería ser la prioridad de los próximos gobernadores y alcaldes. Las respuestas se inclinaron de forma contundente hacia dos aspectos: desarrollo económico y servicios públicos.

Pero uno de los datos que siempre llama la atención en los procesos electorales es el nivel de participación. En las elecciones de gobernadores de 2017, el porcentaje de participación fue de 61,14%. Las condiciones políticas y económicas de entonces eran otras, por eso resulta interesante medir cómo están los ánimos electorales para el 21 de noviembre.

En el mes de mayo hicimos una primera medición a través de las respuestas de nuestra audiencia en un sondeo digital. Obtuvimos que 70% de los participantes afirmó estar seguro de ir a votar, además hubo un 10% que lo consideró “bastante probable”. En ese caso se reflejó la situación en cada uno de los estados. Luego, en agosto, volvimos a consultar y el porcentaje de participación se ubicó en 72%, también medimos la intención de acuerdo a las identidades políticas.

Decidimos preguntarle una vez más a la gente su intención de sufragar cuando faltan poco más de 30 días para las votaciones. Al igual que en las ocasiones anteriores, colocamos un sondeo digital en nuestro portal web y redes sociales con la pregunta: “¿Vas a votar en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre?”. Esta vez incluimos en la misma encuesta la clasificación por región y por identidad política.

Entre el lunes 11 y el jueves 14 de octubre, se registraron 2.049 respuestas y los resultados son los siguientes:

Más ganas de votar

En el total nacional, tenemos que 86,8% afirma que sí votará, lo cual refleja un significativo aumento respecto a las anteriores encuestas. 8,4% dice que aún no se ha decidido y 4,85% está seguro de que no acudirá.

Como mencionamos más arriba, estas elecciones cuentan con unas condiciones particulares. En las dos oportunidades anteriores, aún no se había confirmado la participación del grupo opositor representado en el llamado “G4”. Este podría ser un elemento influyente en la variación registrada.

Para comprender mejor este planteamiento, veamos cómo está la intención de participar el 21-N de acuerdo a la identidad política. En la encuesta incluimos la pregunta “¿Con qué grupo político te identificas?”, de manera que pudiéramos totalizar los registros en tres grupos: chavismo, oposición y ninguno de los dos.

Aquí llaman la atención varias cosas. Primero, el chavismo se mantiene sólido con la mayor intención de participar, y el resultado obtenido es muy similar a nuestra encuesta de agosto: en ambos casos la participación chavista se ubica en torno al 96%.

Es distinto el caso de la oposición. En agosto, la intención de votar de quienes se identificaron con la oposición fue de 64,8%. Dos meses después, las ganas de votar subieron hasta 90,3%.

Por su parte, los que no se identificaron con ninguno de los dos sectores también aumentaron su intención de votar de 43,4% en agosto a 69,1% en octubre.

Una vez más, los elementos que distinguen ambos momentos son la confirmación de la participación de toda la oposición y la observación electoral internacional.

Buen ánimo en todo el país

Ahora bien, ¿cómo están estos datos en cada uno de los estados? Esta información puede resultar muy útil tanto para los actores políticos como para los analistas y, en general, todos quienes nos interesamos por comprender la situación de nuestro país.

En general, la intención de votar es bastante alta en todas las entidades; sin embargo, hay varios casos que destacan. En los estados Amazonas y Cojedes, todas las personas que participaron indicaron que sí irán a votar, por lo que el porcentaje positivo es de 100%. La región donde la intención de sufragar fue “menor” es Delta Amacuro, con 75% de respuestas positivas, seguida de Sucre y Anzoátegui, ambos con 79%. Igual se trata de porcentajes altos de participación electoral.

Otro dato particular son los estados donde no hay indecisos, como Delta Amacuro y Monagas. También llaman la atención las entidades donde no hubo respuestas negativas: Barinas, Nueva Esparta y Yaracuy. Allí la mayoría positiva era complementada solo por gente que todavía lo está pensando.

Todos quieren

Ahora veamos, caso por caso, cómo está la intención de votar el 21de noviembre en cada estado y por identidad política. Es preciso aclarar en este punto que los niveles de intención de votar de cada grupo político para nada deben leerse como posibles resultados electorales. Cada dato refleja la proporción del ánimo de participación con respecto al propio grupo y no se tiene información de la proporción de personas que manifiestan una u otra identidad política en cada entidad. Por lo tanto, solo estamos midiendo ánimos y en ningún caso cantidad de votos.

En general, el chavismo muestra más ánimo de participar que la oposición y los «ni-ni». Solo en Delta Amacuro, Sucre, La Guaira, Táchira y Carabobo, el porcentaje de intención de votar de los opositores fue el más alto. En todos estos últimos casos la diferencia es muy pequeña, salvo en Delta Amacuro, que llega a 50% y en Sucre que alcanza el 15%. @angelgonzalezvn