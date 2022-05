Derecha colombiana brinda apoyo a Rodolfo Hernández para ir contra Petro

El millonario Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, será el rival del candidato izquierdista de Pacto Histórico, Gustavo Petro, para la segunda vuelta de las presidenciales prevista para el 19 junio.

El candidato independiente quedó en el segundo lugar con 28,2% de los votos y sacó del camino al candidato de derecha Federico «Fico» Gutiérrez (23,9%), de la coalición Equipo por Colombia, quien tras conocer los resultados manifestó automáticamente su apoyo a Hernández.

En general, Petro obtuvo 8,5 millones de votos (40,3%) frente a los 5,9 millones que sacó Hernández, quien podría recibir el respaldo decisivo de los más de cinco millones de seguidores que votaron por Gutiérrez.

De hecho, «Fico» Gutiérrez invitó a quienes lo apoyaron a sumarse a votar por Hernández, de 77 años, para evitar que triunfe Petro, quien de ganar sería el primero en romper con el statu quo en muchos años.

«Siempre estará por encima el país, muy por encima de nuestros intereses personales. Hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral. Hemos tomado una decisión, yo no he hablado con Rodolfo Hernández, ni necesito hacerlo. Quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país ni vamos a ponerlo en riesgo. Por eso votaremos por Rodolfo Hernández”, dijo tras saberse el resultado de la primera vuelta.

Sin embargo, aclaró que no hará «parte de su gobierno». «Si tratamos buscamos unir a Colombia que es el propósito más urgente”, dijo.

Papel del «uribismo»

Además de «Fico», representantes del Centro Democrático, el partido en el poder, se alinearon el lunes detrás de Rodolfo Hernández, el candidato que propone combatir la corrupción colombiana.

Aunque Hernández se califica como independiente, politólogos y expertos señalan que en el pasado reconoció su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe y el apoyo que recibió de él.

Por ejemplo, el politólogo Samuel López afirma que para el «uribismo» no importa lo que haya dicho o hecho Rodolfo Hernández en el pasado, porque saben que controlan todo el aparato del Estado y podrán manipularlo fácilmente si llega a la presidencia.

«¿Y por qué la inmensa mayoría de los seguidores de Gutiérrez y su compañero de fórmula Rodrigo Lara votarán sin dudarlo por el ingeniero? Porque son manejados desde el miedo que les ha creado el ‘uribismo’ sobre Petro a quien ha declarado como enemigo», señaló en declaraciones a Prensa Latina.

En la primera vuelta votaron 21.375.575 personas, lo que supuso una abstención de 46%.