Diputado Guerra: asumir una posición diferente no es ser traidor

El diputado opositor de Primero Justicia por Caracas, José Guerra señaló que tener una posición distinta «no es ser traidor», con relación al reciente indulto presidencial otorgado a más de 110 opositores a los cuales se les investigaba por diversas acusaciones.

Tras mensaje en su cuenta en Twitter, Guerra recalcó que «después van a tener que recoger sus palabras los profesionales de la infamia».

En ese contexto, dijo, que advertía que «NO SOY CANDIDATO. Sigo la línea de mi partido». Cabe señalar que el indulto permitirá a estos encarcelados, participar en el evento electoral del próximo 6 de diciembre, pues entre otras cosas, les fue extinguido la acción penal que recaía sobre cada uno de ellos.

Tener una posición diferente no es ser traidor. Después van a tener que recoger sus palabras los profesionales de la infamia. Y advierto para que quede claro: NO SOY CANDIDATO. Sigo la línea de mi partido — Jose Guerra (@JoseAGuerra) September 3, 2020

Guerra aludió estos comentarios, a la también posición asumida por el dirigente Henrique Capriles quien este miércoles llamó a participar en las elecciones parlamentarias, mostrando así su respaldo, refieren medios locales.

Esta semana, varios líderes opositores han cuestionado a Capriles por su apoyo a la realización de los comicios del 6D para la instalación de una nueva Asamblea Nacional a partir del próximo 5 de enero.

Nuestra pelea es para que las elecciones sean limpias (…) Yo he decidido luchar. No me voy a quedar de brazos cruzados. Esta elección nos permite abrir caminos», manifestó Capriles.