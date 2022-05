El Aissami destaca compromiso de trabajadores petroleros ante sanciones

El ministro para Petróleo y vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami, destacó este domingo el compromiso y la moral de los trabajadores petroleros ante el escenario de sanciones y bloqueos que ha atravesado el país.

Desde Anzoátegui, en una marcha por el Día del Trabajadora, El Aissami destacó que pese al bloqueo de Estados Unidos que imposibilita a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a traer repuestos e insumos, trabajadores de las refinerías y de la Faja Petrolífera del Orinoco pudieron ponerse al frente y asumir el compromiso de la recuperación.

«Hoy podemos decir que hemos logrado una extraordinaria victoria que le ha abierto el horizonte a toda Venezuela», dijo en transmisión de VTV.

Afirmó que la clase trabajadora supo «ponerse de pie y asumir el compromiso que hoy nos coloca en una situación virtuosa de la economía nacional».

«Todavía nos falta mucho por hacer. Yo le he dicho a los trabajadores, esta no es la Pdvsa que nos tocó hace un año y medio recibir, no lo es, pero tampoco es la Pdvsa que tenemos que tener en uno o dos años. Debe ser una poderosa Pdvsa y eso lo vamos a lograr», afirmó.

También destacó los diez años de la Ley Orgánica del Trabajo y sostuvo que «no hay ley más garante de los trabajadores» que ese instrumento creado «por nuestro amado Hugo Chávez».

«Cuenten con nuestro gobierno, cuenten con Nicolás Maduro, cuenten con nosotros para seguir dando la batalla y levantando esta industria con la clase trabajadora a la vanguardia», agregó.

En el marco del Día del Trabajador también se realizan concentraciones en Caracas y en estados como Portuguesa, Bolívar y Sucre.

En el caso de la entidad sucrense, el gobernador Gilberto Pinto destacó el trabajo de los pescadores como símbolo de «rebeldía, de soberanía».

«Ustedes que desde muy pequeños han salido a la jornada laboral saben muy bien ganarse el trabajo y la vida con el sudor de la frente. Así es nuestro pescador, nuestro campesino», señaló.