El jefe de Estado pidió profundizar en la corrupción y el burocratismo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió al Fiscal General de la República Tarek William Saab, profundizar en materia de corrupción y burocratismo. Destacó que limpiar de corruptela las empresas socialistas, será la décima línea para el Consejo Presidencial de la clase obrera.

Durante un acto de Presentación de Propuestas del Consejo Presidencial de Gobierno del Poder Popular de la Clase Obrera, en la Empresa de Cementos de Venezuela en Catia la Mar, estado La Guaira, destacó que es necesario que la clase obrera trabajadora denuncie las irregularidades de las empresas.

“Necesitamos limpiar la corrupción de las empresas socialistas y del Estado venezolano y eso sólo lo puede hacer la clase obrera organizada. Debemos sacar una lupa para capturar a los corruptos y las mafias delincuentes. Hay que luchar contra el burocratismo y contra la corrupción, esté donde esté, sea quien sea y caiga quien caiga”, sentenció tajante el presidente Nicolás Maduro Moros.

La orden la emitió desde la sede de la Corporación Socialista de Cemento (CSC), en el estado La Guaira, durante la presentación de propuestas del Consejo Presidencial de Gobierno del Poder Popular de la Clase Obrera.

Maduro hizo referencia al caso de Lácteos los Andes, “ya yo había tenido algún ruido sobre esa directiva corrupta, una corruptera sin paralelo que tenia propiedades, colecciones de auros y relojes. Gracias a la denuncia de la clase obrera fue capturado el Presidente de Lácteos Los Andes, he pedido todo el peso de la ley sobre estos bandidos”, dijo el Presidente.

Hizó énfasis en la necesidad de inspeccionar las empresas básicas del Estado. “Ayer recibí un informe de una empresa mediana que debería tener 300 trabajadores y ya tiene 2 mil. Un exceso de nómina allí. Metieron al primo, el cuñado, el abuelo, el sobrino”, denunció.

Agregón, “pusieron en el contrato colectivo que la mitad de la producción se entrega a los trabajadores. Y apenas la mitad de la producción sale a la calle y no alcanza para pagar materia prima, nómina. Es una empresa que está tambaleante. Sus dueños la abandonaron y se fueron del país. Nosotros la rescatamos poniendo recursos, materia prima, asesoría y le dimos toda la confianza a los compañeros del CPT. Pero han cometido muchos errores. Son un mal ejemplo de gestión. No voy a decir el nombre, pero la podemos recuperar. Me parece un exabrupto lo que han hecho, y debe imponerse el nuevo modelo de gestión”, dijo el Presidente.

Indicó que los cuerpos combatientes de la clase obrera deben instalarse en todos los centros de producción del país para proteger la integridad de todas las industria de la nación.

En ese sentido, indicó que debe darse un Plan de aceleración de los cuerpos combatientes de milicianos y milicianas en todos los centros de trabajo del país.

Maduro, recordó este jueves la victoria obtenida hace tres años en las elecciones presidenciales, y destacó que desde que asumió el nuevo periodo los ataques en su contra no han cesado.

“Hace tres años fui reelecto, y los tres años fueron de ataques, aquí estamos fuertes y de pie, victoriosos, pero son tres años, ya llevo 8 años batallando junto al pueblo, y si algo puedo decir es que he aprendido a optimizar el tiempo, cada segundo, cada día optimizarlo en tiempo real, tomar decisiones en tiempo real, lograr resultados en tiempo real”, djio.