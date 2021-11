El MAS ofrece su tarjeta electoral a favor de David Uzcátegui

Durante la acostumbrada ronda de partidos políticos, María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), anunció que el Partido pone a disposición su tarjeta electoral a favor del candidato a la gobernación de Miranda, David Uzcátegui

Explicó que desde el pasado jueves 11 de noviembre se ha venido dando una confusión ante la declinación de Carlos Ocaríz y el apoyo a la candidatura de David Uzcátegui, en razón de que los votos que se puedan emitir en la tarjeta de la Mesa de la Unidad, (MUD), a la gobernación mirandina, “no serán válidos para sumárselos a la opción de David Uzcátegui” con esto señaló que se puede sufragar en la tarjeta del Movimiento al Socialismo en favor de Uzcátegui.

Destacó que aunque en Redes Sociales se han hecho diversos comentarios frente a lo ocurrido, “la renuncia es como la muerte, el candidato renuncia y no se le puede obligar a que lo siga siendo. Carlos Ocariz no es candidato a la gobernación de Miranda y no está como abanderado de la tarjeta de la MUD, los votos sin embargo no se suman porque según el Consejo Nacional Electoral, CNE el tema de la sustitución al parecer, fue a destiempo”, refiere nota de prensa.

Enfatizó que la importancia del proceso electoral del 21 de noviembre radica en que se elegirán las autoridades más inmediatas a la población. “Usted conoce a su dirigente, sabe quién es el candidato a alcalde, a concejal y al consejo legislativo y por supuesto, quién es el candidato a gobernador que en caso de Miranda, nuestra mejor opción es David Uzcátegui”, dijo, a la vez que hizo un llamado a la población a salir a votar masivamente el próximo domingo en los 21 municipios del estado Miranda.

“Vamos a recuperar la gobernación del estado con David Uzcátegui y las alcaldías, más allá de Chacao, Baruta, El Hatiilo y Los Salias. Vote por la tarjeta que quiera este 21 de noviembre”, dijo.