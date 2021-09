El MAS ya tiene lista su lista de candidatos rumbo al 21-N

Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo MAS, advirtió este lunes que ante la gran cantidad de candidatos a las gobernaciones, alcaldías y concejos municipales inscritos en las listas de postulaciones a las elecciones del próximo 21 de noviembre, “buscar los mejores es ahora una tarea que le corresponde a los ciudadanos”.

Explicó que tal como se señaló a principios de año desde el partido naranja, que le concernía a los partidos políticos buscar la solución a las candidaturas, acción que no fue posible y posteriormente el exhorto fue a los propios candidatos, de quienes aseguró que tampoco pudieron construir la solución unitaria, “ahora les corresponde pasar el testigo a los ciudadanos para que asumamos la responsabilidad de poder producir un resultado que permita que el país vea que vamos en un destino distinto”.

Señaló que en cuanto a la tolda naranja, fueron presentados un conjunto de candidatos cuya característica principal es que conforman una lista plural donde hay candidatos del campo opositor que han sido propuestos por distintas organizaciones políticas.

Felipe Mujica exhortó al país a asumir ” la responsabilidad de corregir lo que hasta ahora no ha sido posible hacer por la vía de las organizaciones y los dirigentes políticos, elegir los mejores candidatos con los votos de la mayoría de la población”.

“La política no se acaba por el hecho de que haya múltiples candidatos, continúa y no debemos optar por decir que como son muchos entonces no voto, no participo porque eso no nos conduce a ninguna parte más allá de fortalecer la opción que al gobierno le interesa, por lo que el país necesita un resultado plural que permita reencontrarnos y plantear un esquema de recuperación y de desarrollo de Venezuela”, concluyó.