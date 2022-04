El nuevo Mass Effect aún está en sus primeras etapas de desarrollo

El 7 de noviembre de 2021, en conmemoración al día de Mass Effect, BioWare reveló el primer arte conceptual del próximo juego de la saga de Mass Effect. Ahora, en su blog de desarrollo han anunciado que este próximo juego aún se encuentra en una fase de desarrollo temprana.

“Mass Effect’, que ahora se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Pasará un tiempo antes de que podamos hablar de ello con más detalle, ¡pero estamos ansiosos por mostrarte en qué estamos trabajando!” es lo que se menciona en una de las secciones de este blog.

Por supuesto, esto deja claro que tomará tiempo que veamos nuevas imágenes o detalles de cómo se desarrollará la trama de esta nueva entrega de la saga, pero está claro que tras el fracaso de Mass Effect Andromeda, BioWare hará lo posible para no repetir los mismos errores de esta última iteración de la saga.

Actualmente, BioWare está trabajando en otros proyectos más allá de Mass Effect. Los desarrolladores aún están trabajando en la próxima entrega de Dragon Age, además de tener un equipo trabajando en Star Wars: The Old Republic y su más reciente expansión titulada Legacy of the Sith.