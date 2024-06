Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha vendido más de 5 millones de copias

Elden Ring: Shadow of the Erdtree logró vender más de cinco millones de copias en los tres días posteriores a su lanzamiento a nivel mundial.

No pasó mucho tiempo para que el hijo favorito de FromSoftware superara las expectativas de ventas. Cuando el juego base se lanzó inicialmente en 2022, y el Bandai Namco informó que Elden Ring alcanzó más de 13 millones de unidades vendidas en el primer mes.

Pero eso no es todo, ahora el muy esperado DLC, ”Shadow of the Erdtree” repetirá la historia y posiblemente impulsará el título a alturas aún mayores.

Desde su anuncio en 2023, Shadow of the Erdtree se convirtió en un tema de interés para la comunidad de gamers. Los que se preguntaron cómo FromSoftware podría evolucionar aún más la icónica fórmula Soulslike con la adición del primer y único DLC de Elden Ring.

El interés en la expansión solo creció en las semanas previas a su lanzamiento. Lo que posteriormente hizo que el recuento de jugadores simultáneos de Elden Ring volviera a subir a un nivel de popularidad comparable al de las semanas posteriores a su lanzamiento.

Aunque las expectativas para la expansión eran altas, no parece que Shadow of the Erdtree tenga problemas para cumplirlas o superarlas.

Bandai Namco ha anunciado que Shadow of the Erdtree ya es un éxito enorme. Dado que la expansión ya vendió más de cinco millones de unidades menos de una semana. El editor celebra el notable hito de ventas agradeciendo a los numerosos jugadores del DLC por su continuo apoyo.

Para contextualizar, un informe anterior anunció que el título había vendido más de 25 millones de unidades. Lo que significa que aproximadamente uno de cada cinco jugadores de Elden Ring compró el DLC.

