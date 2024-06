En búsqueda de la verdad: caso Canserbero premiado con el Premio Nacional de Periodismo

El documental de Canserbero realizado por el Ministerio Publico ganó el Premio Nacional de Periodismo.

En material realizado por los periodistas Ricardo Scarone y Humberto Castillo recibirán el premio por el reportaje documental En búsqueda de la verdad: caso Canserbero, por comunicar a través de un reportaje audiovisual, realizado totalmente en un teléfono celular y difundido en el canal Youtube del Ministerio Público.

El material incorpora el alcance de las investigaciones criminalísticas tras la reapertura del caso Canserbero, que conmovió a la opinión pública y sobre el cual se tejieron diversas hipótesis que fueron desmontadas por la labor del Ministerio Público, expuesta rigurosamente en este trabajo que explica el proceso de pesquisa mediante entrevistas a los especialistas.

El reportaje documental expone las actuaciones de los funcionarios de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, las Direcciones Técnico-Científica y de Investigaciones, y Laboratorios Criminalísticos del Ministerio Público en el Caso Canserbero.

Para el fiscal Tarek William Saab, fue una grata sorpresa saber de este galardón. Desde San Petesbeurgo, Rusia, donde se encuentra participando en el XII Foro Jurídico Internacional, expresó a Últimas Noticias su satisfacción por este reconocimiento, ya que a su juicio, la resolución del caso del rapero Canserbero sella una nueva etapa en la justicia venezolana. Saab reabrió un caso cerrado hace 15 años y demostró que las investigaciones estaban llenas de vicios.

“Canserbero no era ni suicida, ni esquizofrénico ni loco para lanzarse a través de una ventana, que ademas no tenía vidrios. La evidencia del caso se limitó a la declaración pública de Guillermo Améstica, hermano de Nathalia Améstica, quien realmente resultó la asesina del artista”. Recordó que a esa versión se plegaron los fiscales del Ministerio Público de la época y el Cicpc, que habían sido previamente comprados y eso quedó así. Por casi nueve años el caso fue catalogado como homicidio-suicidio.

Frente a la nueva medicina forense, se hizo la autopsia psiquiátrica, que reveló que Cancerbero no era loco. “Yo era Defensor Público en ese momento y me reuní con la fiscal del momento, Luisa Ortega Díaz. ´El lo mató, tengo las evidencias y lo vamos a imputar para cerrar el caso y luego lo vamos a sobreseer´, dijo ella. Yo le pedí la exhumación del cadáver y ella desecho la solicitud alegando que el Cicpc había estado en el sitio dos meses después. Literalmente me pateó, no pude hacer más nada, les explique a su familia. Vamos a esperar un mejor momento… y duró 8 años”.

Tras 154 medios de diligencias y más de 100 media de pruebas que incluyeron dos veces la exhumación de Canserbero y una de Molnar, autopsia psiquiátrica, pruebas de luminol, la detención de los policías que estuvieron en el lugar en el momento. “Yo los entrevisté. Alegaron que la evidencia del suicidio eran las huellas de sangre hacia la ventana… y pensé que esa era la clave. En el expediente había una fotografía de una huella plantar y pedí que se hiciera una reconstrucción en HD. Allí apareció una rotura en la cerámica , posteriormente fuimos al lugar del suceso y estaba la misma rotura en la cerámica . Se hizo la medición y se determinó que era 37.5 (este procedimiento tardó varias semanas) . Se hizo la comparación con un zapato de Cancerbero, quien calzaba 41. Allí es donde pasan los hermanos Améstica de casa por cárcel a estar privada de libertad con la imputación de ser cómplices en el asesinato Tras hacer la medición de a huella que coincidió con la de Nathalia Améstica, viene la confesiòn que se convirtió en una audiencia de prueba anticipada de delación, previo a la acusación, previo a loa audiencia preliminar.

De esta manera, evidencias de experticias médico legales de ciencias forenses, mas de 100 nos llevaron a que estas personas eran los autores materiales e intelectuales del hecho. Sociópatas matan por motivos fútiles. Ella (Nathalia Amética), le agarró arreciera a Cancerbero porque él no no saludaba, porque no le contestaba las llamadas Ella envidiaba la manera de cómo él trataba a su esposo, y por eso lo mató. La que estaba mal y no quiso que ea fuera su manager . Existe eso en sociópatas, que son potencialmente asesinos. Estoy muy feliz y satisfecho por el reconocimiento de este premio”.