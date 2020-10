En campaña comicial no se pueden usar medios para desestimular el voto

La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, informó que durante la vigencia de la campaña electoral para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, los actores involucrados en el proceso no pueden utilizar los medios de comunicación para desestimular el voto.

Durante su participación en el programa Las Reglas del Juego del canal digital La Iguana Tv, D’Amelio precisó que se incluyen en esa normativa veedores nacionales e internacionales, así como las organizaciones con fines políticos.

«Nosotros aquí en Venezuela no podemos regular las redes sociales, pero si existe una normativa de que no se pueden utilizar algunos medios de comunicación para desestimular el voto, para llamar a la violencia, y la utilización de niños niñas y adolescentes en esos procesos, es decir, hay parámetros», manifestó la rectora, quien comentó que seguramente se aumentarán «los tiempos en los medios de comunicación y en la prensa digital».

D¨Amelio quien señaló que esta semana el ente comicial definirá los reglamentos de campaña, dijo que en esta oportunidad, debido al covid-19, será muy diferente, porque no se pueden aglomerar personas.

Con respecto al papel de los veedores nacionales e internacionales, dijo «los veedores nacionales e internacionales entregarán al final del proceso informes, pero igual se mantiene el respeto a la soberanía, no se puede divulgar ningún resultado antes que el CNE se pronuncie, no pueden intervenir en el proceso, y no pueden juzgar al ente comicial con opiniones políticas».

Destacó «se mantienen los requisitos, los fundamentos legales de la no injerencia por parte de los veedores nacionales e internacionales».

Explicó que en este momento, el CNE está buscando la manera de hacer llegar a esos veedores internacionales al país, porque debido al tema de las sanciones «no hay vuelos directos a Venezuela».

«Hay que ubicar qué países pueden ser puente para que esos veedores internacionales puedan llegar a Venezuela quince días antes del proceso, porque ellos tienen que estar en cuarentena una vez que lleguen».

Herradura

La rectora D´Amelio indicó que la herradura no ha cambiado, la única novedad es que se le incluyó el plan de bioseguridad, y el elector pudiera tardar un poco al ingresar al centro de votación para que le coloquen alcohol en las manos».

Asimismo, dijo que el sistema de autenticación del votante, que se realiza cuando el elector coloca el dedo en el sistema de autenticación y que garantiza un elector un voto, estará incorporado en la mesa también. «Así como tenemos nuestras nuevas máquinas, también tenemos nuestro sistema de autenticación del votante».

«Una vez que verifiquen que tu eres el elector, cuando pasas a la máquina son solo segundos», dijo la rectora al asegurar que «no se lleva ni un minuto para ejercer el derecho al voto».

«Igualmente tenemos la espera de los 3 minutos, después de los cuales suena un timbre alertándote que ya llevas ese tiempo», resaltó.

Refirió que se han hecho varios ejercicios y dijo que «desde que se llega a la herradura, el recorrido no se lleva más de dos minutos».

Reubicación en centros electorales

Debido a que algunos centros de votación no cumplen las condiciones de bioseguridad por el civid-19, o porque cerraron sus puertas, el CNE se vio en la necesidad de reubicar a los electores de esos centros, es por ello que la rectora hizo un llamado a los venezolanos para que pasen un mensaje al 2637 con su número de cédula, con el fin de que verifiquen en que centro de votación fueron reubicados.