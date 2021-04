Escuela en Miami prohíbe vacunarse al personal con falsos argumentos

Una escuela privada en Miami prohibió a sus maestros y al resto del personal inyectarse la vacuna contra el covid-19, citando argumentos sin sustento e “imposibles” según los cuales el contacto con las personas vacunadas sería nocivo para los niños.

Leila Centner, cofundadora de la escuela Centner Academy en Miami, escribió en una carta a su personal que los maestros vacunados no tendrán permitido acercarse a los niños. A los que no se han inmunizado, les exige no hacerlo hasta el fin del año escolar.

“Han surgido informes de personas no vacunadas que resultaron afectadas negativamente por interactuar con personas que fueron vacunadas”, dice Centner, en una aseveración falsa según científicos y refutada por numerosos verificadores de hechos.

“No hay evidencia que sugiera que la vacuna haga que una persona transmita el virus SARS-CoV-2”, dijo Jamie Scott, profesora emérita y excatedrática de investigación en inmunidad molecular de la Universidad Simon Fraser de Canadá.

“Es imposible, puesto que todas las vacunas hacen que las células produzcan solo la proteína espicular y ningún otro componente del virus”, explicó la experta a AFP Fact Check, el equipo de verificadores de hechos de AFP.

Leila Centner añade en su carta que “miles” de ciclos menstruales se vieron afectados por la vacuna y que ésta provocó un aumento de “366%” de los abortos espontáneos, de lo cual tampoco hay evidencia.

Para esta aseveración, la cofundadora de la escuela en el adinerado vecindario Design District de Miami se apoya en un artículo publicado un portal llamado The Daily Expose.

Este medio está categorizado como “conspirativo y de pseudociencia” puesto que publica “información sin verificar no siempre apoyada en evidencia”, según la web mediabiasfactcheck.com, que monitoriza la seriedad y la fiabilidad de los medios.

También AFP Fact Check refutó esta última aseveración en febrero.

“Ninguna evidencia ha indicado un aumento en los abortos espontáneos después de las vacunas contra el covid-19 y no se han observado patrones preocupantes de notificaciones (de abortos espontáneos)”, dijo un portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La escuela privada, que enseña primaria y educación media, ya tenía una política peculiar respecto a la vacunación antes de la pandemia. En su página web, señala que no es obligatorio que sus alumnos estén vacunados.

AFP