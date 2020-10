Este domingo reabren templos en Guatire y Guarenas

Las celebraciones del Día de todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, serán el punto de partida para que las iglesias de Plaza (Guarenas) y Zamora (Guatire) del estado Miranda abran sus puertas a los feligreses, bajo las normas de bioseguridad y con el distanciamiento social y el uso de tapabocas para prevenir el contagio de el covid-19, según lo acordado entre las autoridades del Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Venezolana.

El párroco de la Catedral Nuestra Señora de Copacabana de Guarenas, presbítero José Antonio Barrera, dijo que este domingo primero de noviembre, Día de Todos los Santos, celebrarán dos misas, a las 7 am y 11:30 am; mientras que el lunes 02, cuando se recuerdan a los Fieles Difuntos, los oficios religiosos se realizarán a las 7 am y 4 pm.

Refirió que este y los otros templos locales estarán abiertos en la semana y que aceptarán a tres personas por banco, lo que serían entre 90 y 120 feligreses en total, lo que representaría 40% de aforo normal.

La Iglesia Santa Cruz de Pacairigua de Guatire abrirá sus puertas el próximo lunes para la misa de las 4:00 de la tarde, como aseguró el párroco de Guatire, Beltrán Sánchez,»con los ministros en las puertas para que suministren gel a los feligreses y ubiquen a dos personas en los bancos pequeños y tres en los grandes. Cuando salgan, se realizará una desinfección del recinto».

Este lunes, en la cancha del 23 de Enero de Guatire, cerca del cementerio municipal, el párroco Sánchez ofrecerá una eucaristía a las 7:30 am.

Limpieza de camposantos

Con desmalezamiento, retiro de urnas viejas, sedimento y desechos sólidos la Alcaldía de Zamora emprendió este lunes 26 un mantenimiento profundo en el cementerio municipal del 23 de Enero y el de El Rodeo, mientras que en de Araira, parroquia Bolívar, inició la semana pasada. La meta es dejarlos totalmente despejados.

Pedro Romero, ingeniero municipal, informó que trabajan 150 personas despejan las caminerías a los sepulcros con herramientas manuales.

Alexander Acosta, director de Protección Civil Zamora, indicó que el lunes dos los efectivos de ese organismo estarán desplegado, junto con Bomberos y la policía municipal, en los camposantos para rociar hipoclorito en las manos de los visitantes y que las familias mantengan a distancia social.

En la necrópolis de Las Clavellinas de Guarenas esta semana los sepultureros comenzaron a quitar monte de los caminos, aseguraron los vecinos de la zona.