Exigen a ministra de Justicia de Cabo Verde se pronuncie sobre Alex Saab

El equipo de la defensa de Alex Saab solicitó a la Ministra de Justicia de Cabo Verde, Joana Gomes Rosa Amado, que asuma sus responsabilidades y se pronuncie acerca del estatus diplomático del Enviado Especial de Venezuela.

Los abogados de Alex Saab han presentado dos veces solicitudes dirigidas a la ministra, pidiendo que anule la orden No. 100/200 de 2 de julio de 2020 que autorizaba la extradición de Alex Saab a Estados Unidos.

De acuerdo con información del equipo de la defensa de Saab, estas solicitudes se realizaron los días 13 y 23 de septiembre de 2021 y señalaron a la atención de Su Señoría las novedades importantes desde la firma original de la Orden:

a. El importante deterioro de la salud de Alex Saab. El deterioro de Alex Saab ha sido reconocido por el Tribunal de Apelación de Barlavento, que el 31 de agosto de 2021 ordenó su traslado de Sal a Praia para que pueda recibir una mejor atención médica acorde con sus necesidades como paciente oncológico.

b. El fin de la investigación contra Alex Saab en Suiza. El Fiscal General de Ginebra a principios de este año puso fin a una investigación de tres años sobre las denuncias de lavado de dinero contra Alex Saab, luego de concluir que no había evidencia para respaldar las acusaciones. El final de la investigación y el pago de una indemnización a Alex Saab equivalen a la absolución de los cargos en virtud de la legislación suiza.

Se señaló a la atención de la ministra que una cantidad sustancial de los fondos recibidos en Suiza provenían de empresas vinculadas al mismo programa venezolano de vivienda social, que es el núcleo de la acusación de Miami emitida contra Alex Saab el 25 de julio de 2019 y sirve como base para la solicitud de extradición de los Estados Unidos. Por tanto, se viola el principio “Ne Bis In Idem” consagrado en el artículo 31 (5) de la Constitución de Cabo Verde, y establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la comisión del mismo supuesto delito que se está invadiendo.

c. Estados Unidos aún no tiene jurisdicción para enjuiciar a Alex Saab. Desde abril de 2018, Alex Saab es Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela y desde diciembre de 2020 es Representante Permanente Alterno de Venezuela ante la Unión Africana. El 6 de agosto de 2021, la Corte de Apelaciones del 11 ° Circuito de los Estados Unidos emitió una decisión en la que declaraba que la cuestión del derecho de Alex Saab a la inmunidad diplomática se decidirá sobre el fondo. Si el Tribunal de Apelaciones del 11 ° Circuito determina que Alex Saab tiene derecho a la inmunidad diplomática, todo el caso contra Alex Saab se desmorona, lo que a su vez significaría que no podría haber extradición.

La ministra de Justicia respondió a las anteriores solicitudes de defensa con dos cartas idénticas el 22 de septiembre y el 1 de octubre, con el siguiente razonamiento: “en esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 50 de la Ley No. 6 / VIII / 2011, con fecha 29 de agosto finalizó el proceso administrativo, pasando al proceso judicial. Por eso, considerando la decisión del Gobierno de Cabo Verde y teniendo en cuenta lo dispuesto en la citada Ley, en la actualidad, ninguna otra decisión del miembro del Gobierno responsable del área de Justicia resulta adecuada”.

Estas respuestas son actos administrativos y, de conformidad con la legislación caboverdiana, los actos administrativos deben estar suficientemente fundamentados y ser claros. Asimismo, la ministra de Justicia violó un principio fundamental de la actividad administrativa, que establece que los órganos administrativos están obligados a pronunciarse sobre todos los asuntos de su competencia que les sean presentados por particulares, mientras que en este caso las respuestas provistas por el Honorable Ministro de Justicia no puede constituir ni remotamente una explicación veraz y completa y ciertamente no mostró ningún intento por comprender y tomar en cuenta la nueva información puesta en conocimiento de la Honorable Ministra.

Además, según las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, la cuestión del reconocimiento de la inmunidad diplomática de Alex Saab solo puede ser decidida por el poder ejecutivo, no por los tribunales de Cabo Verde.

En vista de lo anterior, el pasado 1 de octubre de 2021, el Equipo de Defensa presentó una denuncia formal ante la ministra de Justicia en la que busca respuestas exhaustivas y motivadas ya que bajo las leyes caboverdianas dichos actos administrativos deben estar suficientemente fundamentados.