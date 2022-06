Familiares de venezolana asesinada en EEUU piden justicia

La Policía de Charlotte indica que están a la espera de los resultados toxicológicos para cerrar el caso sobre la muerte de María Esperanza Díaz Mendoza, la joven venezolana que emigró desde Neuquén, Argentina hacia Estados Unidos y que fue hallada en una vivienda abandonada sin vida.

A días de cumplirse dos meses de la extraña muerte de la venezolana, la Policía de Charlotte informa que la investigación está por concluir pero para la familia, aún hay muchos interrogantes sin responder, indica un reporte del diario argentino Mejor Informado.

En una entrevista al medio estadounidense Telemundo, el oficial a cargo de la investigación, Claudio Jiménez, dice que están a la espera del examen toxicológico para finalizar con la investigación, pero que «no hay nada que indique que la señorita falleció en otro lugar y fue llevada allí». «Todo indica que llegó por su propia cuenta y de manera voluntaria al lugar donde fue encontrada», expresa.

La Policía de Charlotte informa que interrogaron a todos los que estuvieron con ella aquella noche, más la evidencia que se recogió en la escena y lo que se pudo recoger de su cuerpo, «todo indica que no hubo ninguna situación de fuerza, que se trató de una sobredosis».

Sin embargo, la familia no está conforme con cómo se está llevando a cabo la investigación.

«Tenemos mucho temor de que esto quede así, dicen que es una sobredosis y ya, no hay preguntas, expresa Livia Díaz, hermana de María Esperanza.

«¿No van a averiguar cómo llegó allí? ¿Con quién? La Policía no da mayor información, no sé qué están ocultando, ella no era una drogadicta y no se mató», asegura Díaz.

El cuerpo de María Esperanza continúa en una funeraria de Charlotte, ya que deben esperar los resultados del examen de toxicología para poder repatriarlo a Venezuela y terminar la investigación.

María Esperanza Díaz Mendoza fue hallada sin vida el pasado 24 de abril en una vivienda abandonada de Charlotte, Estados Unidos. Dos días antes, había llegado al país norteamericano desde Neuquén, donde vivió tres años.

