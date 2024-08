FBI pone en duda que oreja de Trump fuera alcanzada por una bala

El director del FBI, Christopher Wray, ha puesto en duda que fuera una bala lo que rozó la oreja del expresidente de EE.UU y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, en el atentado del pasado 13 de julio durante un acto de precampaña en Pensilvania.

“Con respecto al expresidente Trump, hay algunas dudas sobre si fue o no una bala o metralla lo que impactó en su oreja”, ha explicado Wray, durante una comparecencia para informar al Congreso del estado de la investigación sobre el intento de asesinato del candidato republicano.

En este sentido, el jefe del FBI ha precisado durante esta audiencia que su equipo todavía está trabajando en determinar qué fue exactamente lo que rozó la oreja derecha de Trump.

Ante esto, más tarde, el presidente del Comité y republicano de Ohio, Jim Jordan, preguntó a Wray si los investigadores sabían dónde terminaron las ocho balas disparadas por Thomas Matthew Crooks después del tiroteo, según recoge The Daily Beast. “No sé ahora mismo si esa bala, además de haber podido causar el roce, pudo caer en otro sitio”, ha añadido Wray.

