Fermín: abstención no tiene sentido porque tenemos un nuevo CNE

Para el presidente y candidato por el partido Soluciones para Venezuela a la Asamblea Nacional (AN), Claudio Fermín, el llamado que un sector extremo y viciado de la oposición hace para no votar el próximo 6 de diciembre, no tiene sentido, pues hay un nuevo Consejo Nacional Electoral que, brinda todas las garantías constitucionales de cara a las elecciones legislativas.

“Esos llamados que hacían algunos voceros para no votar porque el CNE tenía tantos años allí, ahora ya no existe esa excusa(…), tenemos un nuevo Consejo Electoral, ahora tenemos una correlación de todas las fuerzas políticas”, puntualizó Femín, quien precisó que hay una representación en las juntas electorales de manera proporcional.

“Es algo justo, y aún más porque ahora las mujeres tienen el mismo porcentaje para ejercer el derecho político”, expresó, al indicar que desde SPV aplauden este avance en pro de la democracia.

En entrevista para el canal estatal VTV, Claudio Fermín, relató que le resultaba curioso que quienes piden observadores internaciones, “adentro dicen “no vote”. En tal sentido, instó a sufragar para fortalecer la democracia, pues a su juicio con la elección del 06 de diciembre se deja claro que cada ciudadano puede influir en la conducción del país.

“El voto es algo que tiene vida, manifiesta el deseo de ser proactivos”, señaló al tiempo que dijo que si bien el mismo, “no es una obligación, lo que se vaya a decidir en la nueva Asamblea Nacional a usted le afectará, porque allí decidimos asuntos de orden público”, a lo que llamó al voto e involucrarse en lo que a uno le afecta como ciudadano.

Un parlamento soberano

Fermín fue enfático al mencionar que se requiere con suma urgencia un nuevo parlamento que prive en los intereses del país, “necesitamos un parlamento firme y serio que defienda la soberanía nacional, todo el mundo puede venir a invertir pero las decisiones las tomamos los venezolanos”, acotó.

Dijo que en los años en que legisló, la oposición peleaba entre sí, pero por otra parte, sostuvo, promovían las mal llamadas sanciones para negarle el libre comercio. ¿Cómo se va a negar que a Venezuela se le están obstruyendo las inversiones, que se le está haciendo una jugada sucia?, inquirió.

Recordó que al no haber el quórum para nombrar al CNE, se tuvo que acudir al Tribunal Supremo de Justicia, además de la incursión en el desacato, “la mesa de diálogo se vio obligada a ir al TSJ”.

Recorrido por Yaracuy

“Hemos levantado para hacer historia y la vamos a hacer el 6 de diciembre, con la Rebelión de Las Regiones”, así lo informó el candidato a la Asamblea Nacional (AN) por el partido político Primero Venezuela, Luis Parra, durante una concentración realizada en el municipio San Felipe, estado Yaracuy.

El actual diputado y candidato para la reelección por Yaracuy, detalló que desde el 5 de enero de este año surgió una gran fuerza parlamentaria que fue creciendo desde Yaracuy y que “dejó de ser un movimiento para convertirse en una rebelión popular y comenzar a transitar el camino hacia el cambio y la renovación de Venezuela”.

Durante su recorrido junto al pueblo por la avenida Libertador del área metropolitana de San Felipe e Independencia, Parra señaló que desde el partido se tiene el compromiso de decirle la verdad al pueblo de Venezuela y añadió que “quienes estafaron la esperanza de los ciudadanos hoy les piden que se queden de brazos cruzados”.

El líder de Primero Venezuela estuvo acompañado de los candidatos Juliana Colmenarez, Aníbal García, Cristofer Iriarte, Guiomar Ojeda y Juan Carlos Fernández, asimismo, estuvieron presentes los diputados José Brito, Ramón Flores, Kerrins Mavarez y Adolfo Superlano. Igualmente, asistió el secretario de la Asamblea Nacional, Negal Morales, y varios candidatos a diputados de distintos estados del país.

Del mismo modo, los candidatos y dirigentes políticos invitaron a todo el pueblo de Yaracuy a salir a votar este próximo 6 de diciembre para elegir una nueva Asamblea Nacional, reseñó VTV.