Fiscalía de Argentina pide 12 años de prisión contra Cristina Kirchner

La Fiscalía de Argentina solicitó este lunes 12 años de prisión y la inhabilitación política contra la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), por la «Causa vialidad».

«Se solicita se condene a Cristina Elisabet Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de sociedad ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública que concurren de manera real», anunció el fiscal federal Diego Luciani en el final de la novena audiencia por la Causa Vialidad, cita Sputnik.

Además del pedido de condena para la vicepresidenta, el fiscal Luciani pidió la inhabilitación de por vida, para el resto de los funcionarios imputados por la causa.

De acuerdo con Página 12, el juicio se realiza por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015.

El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani, tras considerar que la exmandataria fue la «jefa de la asociación ilícita», a la que acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.

Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

Durante el juicio, el fiscal calificó de forma despectiva a la actual vicepresidenta, a quien acusó de haber defraudado «las expectativas de los ciudadanos que la votaron».

Cristina Kichner pide ampliación de su declaración

Tras darse a conocer los planes de la Fiscalía, la vicepresidenta pidió ampliar su declaración y alegó falta de pruebas durante el juicio oral en su contra.

A través de su cuenta en la red social Twitter, CFK denunció que, durante el juicio, se trataron temas que nunca fueron planteados durante su primera declaración.

«Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», escribió en la red social.

«He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto», añadió.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

De acuerdo con Página 12, los jueces admitieron que se introdujeran pruebas de otros expedientes en la última audiencia, es decir que en lugar de evaluarse en el juicio, esas supuestas evidencias se metieron por la ventana.

Acción similar ocurrió durante el juicio de Hotesur-Los Sauces; la ruta del dinero y fotocopias de los cuadernos.

Entre las pruebas que se tomaron en cuenta para este juicio se encuentra la cuestión del testamento de Lázaro Báez, que proviene de la causa «La ruta del dinero», y sacaron una conclusión que no convalidó ni remotamente el juez de esa causa, Sebastián Casanello.

Gobierno Nacional se solidariza con Cristina Fernández

El Gobierno Nacional condenó la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta, tras el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad.

«Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada, lastimosamente, los más elementales principios del derecho penal moderno», refiere el comunicado oficial, publicado por el presidente Alberto Fernández en su cuenta en Twitter.

pic.twitter.com/cOMH2iKjnK — Alberto Fernández (@alferdez) August 22, 2022

Por su parte, el ministro de Interior, Wado de Pedro, aseveró que, pese a los alegatos de los fiscales – lo que calificó como mediáticos -, no pueden presentarse como pruebas.

«Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos», escribió De Pedro en la red social Twitter.

Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina

https://t.co/nTMMN0BCMJ — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) August 22, 2022

Manifestaciones en solidaridad a la vicepresidenta

Tras finalizar el juicio, diferentes personalidades se manifestaron en solidaridad de la vicepresidenta Cristina Fernández.

La primera fue la presidenta de la Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien convocó a una «pueblada» para la defensa de la vicepresidenta.

“No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo. Nosotros somos la justicia”, afirmó, citada por el medio local Sol915.

“Si la queremos tanto y le pedimos tanto, con el mismo fragor que le pedimos hay que defenderla”, añadió.

Por su parte, el dirigente Luis De Elía convocó a cortar las rutas, por tiempo indefinido, para manifestar su respaldo a la expresidenta.