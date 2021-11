Génesis Aleska y Nicky Jam siguen más juntos y más empalagosos que nunca

¡Que viva el amor! La venezolana Génesis Aleska Castellanos y el cantante Nicky Jam no paran de demostrar que lo suyo va en serio. En una reciente publicación que subió la modelo a su cuenta en Instagram se les pudo ver en la ciudad de París, capital de Francia, compartiendo cual tórtolos.

«En la ciudad del amor con mi amor», fue el pie de foto que redactó la joven de Barquisimeto. El video, que dura escasos segundos, se les ve besándose con la Torre Eiffel de fondo, uno de los íconos más románticos del mundo.

«Te amo», respondió Nicky a la publicación, que acumuló 243 mil likes y recibió 652 comentarios, en su mayoría positivos.

La capital gala no fue el único destino que tuvieron los novios. Hace tres días, Jam posteó una instantánea en New York, Estados Unidos, y se fotografiaron delante de The Edge, uno de los miradores más recientes de la Gran Manzana.

