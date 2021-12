Gilberto Pinto: Defenderemos el voto por la paz y el progreso de Sucre

Gilberto Pinto fue juramentado por el Consejo Legislativo como gobernador del estado Sucre este miércoles 03 de diciembre en el Teatro Luis Mariano de Cumaná.

Estuvieron presente Tania Díaz y Pedro Infante, miembros de la dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), los alcaldes electos, diputados a la Asamblea Nacional, entre otras autoridades.

Durante su discurso, Pinto enfatizó «Defenderemos el voto por la paz, la prosperidad, el progreso, la unión y la felicidad. Que Dios bendiga al pueblo del estado Sucre. Somos un pueblo lleno de heroísmo, la resiliencia de América nació en Cumaná, donde se ha demostrado ser el más valiente de toda América».

Asimismo, en sus redes sociales el gobernador escribió: «Hoy no he recibido una gobernación, recibí desde la más profunda lealtad y amor la tierra sagrada del Gran Mariscal de Ayacucho. Juro que voy a entregar mi salud, mi comodidad y mi vida para atender las 24 horas al pueblo».

Explicó que el plan de gestión para el próximo período de gobierno «es una guía, que bajo una gerencia ética, buscará dar resolución a la vida cotidiana de la ciudadanía».

“El plan implica el imperativo colectivo, implica el imperativo moral, resolver el día a día de los sucrense, para dotar a nuestro estado de un poderoso esquema de apalancamiento industrial, financiero y productivo que logre un impulso decisivo de los sectores clave como el turismo, los hidrocarburos, el gas, el sector agroalimentario, pesquero, minero, cacaotero, cocotero. Vamos con estos empresarios, más de 700 que logramos conversar, vamos a municipalizar la economía productiva”, concluyó.

El nuevo mandatario regional informó que el nuevo plan de gobierno entregado a su administración, comprende un trabajo conjunto con empresas privadas, así como la propuesta de impulsar la educación superior en el área petrolera y petroquímica.

“Vienen buenos tiempos, vienen excelentes noticias para arrancar el año 2022, pues el gas de Venezuela irá al mundo y no, no vamos a permitirnos que un sucrense cocine más en leña, así lo dije, así me lo exigió el presidente Nicolás Maduro y así lo escribió el bravo pueblo de Sucre”, expresó Pinto.