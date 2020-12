Gobierno Nacional impulsa la consolidación de las ciudades comunales

“Desde el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales estamos iniciando un ciclo de seminario con la participación de los diputados y diputadas de la Patria para debatir todo lo referente a las ciudades comunales y las leyes del Parlamento comunal para la consolidación de las ciudades comunales”, explicó este lunes la titular de ese despacho Noris Herrera.

El seminario denominado Ejercicio Parlamentario para la Ciudad Comunal está dentro de la programación del Congreso de Comunas 2.0, que permitirá tener herramientas importantes para generar el debate entre los diputados y diputadas electas junto al pueblo y “es que en la nueva Asamblea Nacional (AN) el poder protagónico lo tendrán los consejos comunales”, dijo.

“En esta oportunidad contamos con la participación de los diputados Jesús Farías y Tania Díaz quienes nos expresaron su compromiso con las comunidades del país para ir debatiendo la producción, formación y organización popular para la transformación del Estado con las ciudades comunales”, agregó.

En este sentido, la Ministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales indicó que actualmente el país cuenta con más de 48 mil Consejos Comunales en todo el territorio por lo que “el momento histórico que vive el país es signo de que en Revolución seguimos trabajando para la consolidación de las ciudades comunales”.

Por su parte, el diputado electo Jesús Farías aseveró que la oportunidad es propicia para evaluar los alcances y desafíos que representan la nueva AN no solo para legislar en función del desarrollo de la Comuna sino este tipo de seminarios permite vincularnos con ese espacio central de la Revolución “no habrá posibilidad alguna de que la gestión de la AN sea efectiva sino nos integramos con las comunas. Los desafíos a trabajar son el impulso económico y político para seguir consolidado la unidad y es que, ninguna política revolucionaria se puede llevar a cabo al margen de la conciencia y organización de las masas populares”. / VTV