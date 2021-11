Héctor Rodríguez: El 21N ganará la paz y la democracia en Miranda

Este martes, el candidato a la Gobernación del estado Miranda por el Gran Polo Patriótico (GPP), Héctor Rodríguez, aseguró que la población de la entidad, votará el próximo 21 de noviembre por la paz y la democracia.

Durante el acto de cierre de campaña del eje Altos Mirandinos, Rodríguez manifestó que “El 21 de noviembre va a ganar la paz, la democracia y van a perder los guarimberos, los violentos, los que odian. Será una victoria del chavismo y del pueblo”, expresó el candidato.

Aseguró que la oposición «anda dividida y peleando», al tiempo que comentó que los mirandinos rechazan la violencia y el odio promovidos por la derecha, refiere una nota de prensa.

Rodríguez indicó que este próximo 21 de noviembre habrá una gran victoria en la historia política de Miranda, gracias a la gran organización y del liderazgo de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de los partidos aliados en la entidad.

“No hay barrio, comunidad, urbanización donde no haya un liderazgo chavista (…) Tenemos organizadas más de más de 660 mil personas y todavía no le hemos sumado el 1×10 de los movimientos sociales. Al ritmo que llevamos, no tengo duda que superaremos los 700 mil electores”, apuntó.