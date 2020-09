Héctor Rodríguez: victoria del chavismo el 6D garantizará la paz

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para el estado Miranda, Héctor Rodríguez, puntualizó que la victoria del chavismo en las elecciones parlamentarias del próximo 06 de diciembre será clave para garantizar la paz en el país, al considerar que en los últimos cinco años el Poder Legislativo, en manos de la oposición, ha sido un espacio para promover la confrontación, las sanciones económicas y la entrega de la soberanía nacional.

“Desde que el chavismo y los bolivarianos, perdimos la Asamblea Nacional (AN), y reconocimos los resultados, nos tocó ser oposición en ese espacio. Entendimos que la oposición al Gobierno iba a convertir la AN en el epicentro de su trabajo político; pero en estos cinco años, no ha sido nada político lo que han hecho”, indicó.

Ante esto, resaltó que la extrema derecha intentó desmoralizarlo cuando quitaron los cuadros del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez; como diputado le dolió esta acción. “Luego empezaron, con sus acciones, hacerle daño al país mediante las sanciones y el bloqueo, en el que decían que eso era para los políticos, pero no es así. Otro daño que le han hecho a nuestra patria es la entrega del Esequibo y de quitar la propiedad de la Misión Vivienda Venezuela”, expresó.

En una entrevista realizada este lunes a la emisora Corpus 99.3 FM en Los Valles del Tuy, reseñada por VTV, el gobernador Héctor Rodríguez destacó que una vez conquistada la AN a través del voto popular, se trabajará mediante el diálogo y el encuentro, en el desmontaje de las sanciones y bloqueos económicos.

“El bloqueo no se va acabar inmediatamente, pero una nueva AN es necesaria para emprender una dinámica de diálogo, de debate constitucional colectiva que progresivamente irá planteando desmontar las sanciones”, dijo.

Añadió que tanto la campaña como el proceso electoral de las parlamentarias serán atípicos, debido a la amenaza de la pandemia del covid-19. Sin embargo, aseguró que el Poder Popular organizado, con el uso de las redes sociales, con la organización y comunicación, saldrán victoriosos en los comicios.

“Esta será una campaña atípica, cuerpo a cuerpo, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, con el apoyo del Poder Popular y con el Carnet de la Patria”, agregó.

Por último, Rodríguez señaló que de cara a la victoria del 6 de diciembre y a la instalación de la nueva AN el 5 de enero, en la que aseguró el regreso de las imágenes de Bolívar y Chávez, en Miranda se realizará un concurso de pintura en el que se seleccionarán los mejores cuadros para llevarlos a la sede del Poder Legislativo.

“Espero, ese 5 de enero, que vaya todo el pueblo a llevar el cuadro de Chávez y de Bolívar. Estoy pensando que por cada calle hagamos un concurso de pintura para seleccionar los mejores y llevarlos ese día. En Miranda tenemos 20 mil calles y esperamos reivindicarnos ese día, que a la Asamblea Nacional vuelva la paz. Será de nuevo el espacio de diálogo, para el reencuentro, para la paz del país, para mejorar los servicios, para mejorar los ingresos de nuestro pueblo”, concluyó.