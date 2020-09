Hermann Escarrá: Venezuela mantendrá la defensa del Esequibo

El miembro de la Comisión Presidencial para la defensa del Esequibo, Hermann Escarrá, ratificó este jueves que durante el discurso del presidente Nicolás Maduro, ante la Organización de Nacional Unidas (ONU), dejó claro que Venezuela mantiene su postura en la defensa del Esequibo.

Recordó que el gobierno venezolano se mantiene apegado al acuerdo de Ginebra. «El presidente fue muy claro en solventar la controversia contra la Guyana esequiba», dijo el candidato lista número 1 en el estado Aragua.

Asimismo aprobó que durante la intervención del presidente, se expusieron varias ideas fundamentales en el contexto de la desigualdad mundial, y la conducción estratégica que ha aplicado Venezuela ante la pandemia mundial, «Maduro, apostó correctamente en el trabajo de la política multipolar», dijo el abogado en declaraciones al canal estatal VTV.

«Mientras EE.UU. actúa sin legalidad en acechar al mundo y no respetar las garantías establecidas», aseguró Escarrá. Mientras tanto, recalcó, que desde Venezuela se aboga por la no injerencia, no solo en Venezuela sino en la región.